Řadu obyvatel Postoloprt stav dlouhodobě chátrající barokní památky trápí, a pokud by ji město koupilo, rýsovala by se cesta k rekonstrukci. Její finanční náročnost je ale obrovská. Odhady hovoří o stovkách milionů korun.

O zámku ve středu 9. června v podvečer debatovali postoloprtští zastupitelé. Zatím schválili záměr koupě zámku. O tom, zda rozsáhlý objekt v centru Postoloprt město nakonec skutečně převezme, by měli rozhodnout v řádech měsíců. „Je to složité rozhodování mezi dvěma pohledy. Bylo by určitě dobré dát zámek do kupy, opravit ho, dát mu nějaké smysluplné využití, ze kterého by mělo město prospěch. Zámek je neodmyslitelnou součástí Postoloprt, navíc všechny okolní pozemky městu patří. Na druhou stranu by to bylo velké břemeno, náklady na rekonstrukci budou horentní,“ sdělila například zastupitelka Hana Plachá.

Majitel zámku, společnost Castello Postoloprty s italskými vlastníky, jej městu nabídl za 13 milionů korun. Skutečná kupní cena má být ještě předmětem jednání. „Kupní cena je ale jedna věc. Další jsou náklady na rekonstrukci, které budou v řádech stovek milionů korun. Jen zpracování projektové dokumentace k ní vyjde na 8 až 12 milionů korun,“ upozornil postoloprtský starosta Zdeněk Pištora.

Otázka také zní, jak rozsáhlý zámek v neutěšeném stavu využít. Jednou ze zvažovaných možností je přeměnit ho na městské byty.

Pokud zámek nenajde v nejbližších době jiného kupce prostřednictvím realitní kanceláře, zastupitelé v Postoloprtech by o něm měli rozhodnout na některé z dalších schůzí. Do té doby chce radnice nechat zpracovat ekonomické a právnické posouzení celé věci, případně kupní smlouvu.

Zámek v Postoloprtech byl postaven v roce 1611 na místě starší tvrze. V roce 1682 jej koupili Schwarzenbergové, v jejichž majetku zůstal až do roku 1945. Poté ho vlastnil stát, naposledy zámek využívala jako depozitář Národní knihovna. V roce 2004 objekt od státu koupila společnost Castello Postoloprty. Dlouhé roky se o zámek táhl restituční spor. Ten vedla se státem dědička hlubocké větve Schwarzenbergů Alžběta Pezoldová, její nároky soudy definitivně zamítly v lednu 2015.

Za chátrání zámků v Postoloprtech, ale i v Cítolibech u Loun a statku v Kystře na Lounsku potrestal předloni lounský soud jejich italské majitele podmínečnými tresty. A to kvůli tomu, že nezajistili opravy a údržbu těchto památek. Statek v Kystře v dezolátním stavu dostal darem městys Slavětín, který ho nechal zbourat. Raně barokní jednopatrový trojkřídlý zámek v Cítolibech se snaží jeho majitelé rovněž prodat.