Postoloprty koupí od italských majitelů za 13,2 milionu korun zámek ve svém centru. Počátkem září vedení města podepíše s dosavadními vlastníky příslušné smlouvy, po přepisu v katastru nemovitostí se chce pustit do záchrany rozsáhlého objektu.

Chátrající zámek v Postoloprtech. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Jako první přijde na řadu sanace zámku, město s ním má velké plány. „Opravy zámku si vyžádají investice několika set milionů korun, při našich finančních možnostech čtyřtisícového města budou trvat řadu let. Není to záležitost jednoho roku, dvou ani pěti let,“ upozornil postoloprtský starosta Zdeněk Pištora. Pokud to půjde, chce město na rekonstrukci získat dotace.