Až se zase otevře zámek ve Stekníku na Žatecku, budou moci návštěvníci při prohlídkách památky obdivovat třeba ptáčkové akvárium nebo dvojsedátko na lvích nohách. Oba předměty patří mezi stovky, které se nedávno na zámek po desítkách let vrátily.

Zámek Stekník. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Pod skleněným poklopem vycpaní kolibříci a papoušci za posledního soukromého vlastníka zámku, rodiny Déteindre, stáli na klavíru v hlavním sále. Po roce 1949, kdy se zámek stal majetkem státu, se ptáčkové akvárium stejně jako mnoho dalších předmětů odvezlo pryč. A to až na zámek Bítov na Moravě. Nedávno ho správa zámku na Žatecku přivezla zpátky do Stekníku, stejně jako zmíněné sedátko na lvích nohách, které bylo na zámku Kratochvíle. Patřilo do presbytáře zámecké kaple.