Zámek Stekník na Žatecku se otevře už v pondělí

V Česku kvůli koronaviru začne letošní sezona zámcích o dva měsíce později, než tomu bývá obvykle. A to až na konci května. Příští týden otvírá i zámek Stekník, a to mimořádně už v pondělí 25. května od 10 do 16.30 hodin.

Zámek Stekník. | Foto: správa zámku