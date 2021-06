„Umístění značky bylo reakcí na akci z minulého víkendu, kterou ve Stekníku pořádala agentura Dolní Poohří a o které jsme nebyli informováni,“ sdělila Danuše Cilcová, starostka Zálužic, pod které Stekník spadá. Auta účastníků běžeckého seriálu Ohřecká osmička zaplnila náves, někteří místní to nesli s nelibostí. Nebylo to ale poprvé. „S narůstajícím zájmem o zámek je potřeba řešit ve Stekníku organizaci parkování,“ postěžoval si už dřív majitel domu Petr Valoušek.

Parkování u zámku ve Stekníku je dlouhodobě komplikované. Parkoviště zde není, auta turistů stojí na návsi nebo u cesty k zámku. A pokud se koná nějaká větší akce, míst je málo. Potíže se znovu objevily s tím, jak se na památku po covidové pauze zase vrátili návštěvníci. Těch v posledních letech přibývalo, zámek ve Stekníku se zařadil mezi nejvyhledávanější turistická místa regionu. A dá se předpokládat, že atraktivita vesnice vzroste, pokud se spolu se Žatcem a okolními chmelnicemi zapíše za rok na seznam památek UNESCO.

„Problémy s parkováním nás samozřejmě mrzí, rozladěnost návštěvníků vnímáme. Není to dobrá vizitka pro zámek, ale ani pro obec. Je třeba najít společné řešení. My sami to nevyřešíme, vhodný pozemek pro parkoviště nemáme,“ sdělila kastelánka zámku Jana Zajíčková. „Nejde jen o návštěvníky zámku. Stekník je spolu s Žatcem na kandidátce do UNESCO, a pokud se na seznam památek dostane, přijedou ve větší míře turisté také do vesnice,“ upozornila.

Starostka obce i kastelánka zámku se shodují v tom, že je problém třeba řešit. A to i za účasti Chmelařského institutu v Žatci, který má ve Stekníku farmu a na pozemcích v okolí obce hospodaří. „Jednáním se nebráníme. Problém s parkováním je ale nutné řešit komplexně, třeba i z dopravního hlediska. Nevyřeší se to hned,“ sdělil jednatel Chmelařského institutu v Žatci Josef Patzak.

Zásadní bude najít vhodný pozemek k výstavbě parkoviště a určit, kdo ji zaplatí a kdo se o plochu bude starat. Moc času nezbývá. Pokud se problém nevyřeší, mohla by se opakovat situace z některých míst Krušnohoří, která na nedávný zápis do UNESCO podle mnohých názorů nebyla připravena. A to třeba také kvůli chybějícím parkovištím pro návštěvníky.