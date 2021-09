/FOTO/ Návštěvníky na oblíbeném výletním místě v okrese Louny, na zámku Stekník, vítají zrenovovaná vrata.

Renovace zámku Stekník. | Foto: Státní zámek Stekník

Repasovaná vrata se vrátila do vjezdu na nádvoří, odkud mohou návštěvníci směřovat do zámku i do unikátních terasovitých zahrad. V nejbližší době se na Stekníku chystají Dny evropského dědictví, 18. září od 13 hodin tam proběhne přednáška s videoprojekcí Středověk na Stekníku aneb nové archeologické nálezy v areálu zámku.