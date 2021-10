Jeho historie je pohnutá. Kdy vlastně panské sídlo ve Valči vzniklo, není úplně jasné. Byla to tvrz, jejíž zbytky se dochovaly v zámeckém parku. První písemná zpráva zmiňující výslovně zámek je z roku 1526, v té době se však označení zámek užívalo i pro hrady. Na konci 16. století je sídlo tehdejších šlechticů renesančně přestavěno, barokní úpravy proběhly o století později. V 19. století je zámek opět upraven, tentokrát ve stylu novorenesance. Poslední změny majitelů proběhly v období kolem druhé světové války. Roku 1937 prodává hrabě Thurn Valeč Janu Larisch-Mönnich, jemuž byl roku 1945 na základě Benešových dekretů zkonfiskován majetek. Od té doby je zámek v držení státu. Po válce se stal na krátkou dobu sanatoriem pro válečné veterány, v 50. letech útočištěm pro korejské děti a na dlouho poté dětským domovem. V roce 1976 zámek zachvátil zničující požár, obnova trvá dodnes.

Nevšední prohlídku zámeckých interiérů si lze v pátek a sobotu naplánovat i pozdě večer, návštěvníci k tomu obdrží lucerny. „Na našem zámku máte jedinečnou možnost si prohlédnout interiéry ještě v surové podobě před dokončením celkové obnovy. Můžete však vidět množství architektonických detailů, které budou po opravě skryty. Od června roku 2021 je k vidění stálá audiovizuální expozice pozdně gotických fresek ze zaniklého doupovského hřbitovního kostela sv. Wolfganga. V prostorách zámku je k vidění několik výstav. V pátek a sobotu máme otevřeno až do 23 hodin, k nočním prohlídkám zapůjčujeme lucerny,“ informuje správa zámku.

Ve Valči je celoročně přístupný park, do konce října si návštěvníci mohou prohlédnout Lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna a zámecké interiéry. | Foto: Laurencia Helásková

/FOTO/ Zámek ve Valči na hranici Karlovarska a Podbořanska na okraji vojenského prostoru v Doupovských horách patří mezi ty méně známé. Neprávem. Turistům má co nabídnout, zvláště podzim je v zámeckém parku, úchvatný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.