V Krásném Dvoře věří, že se letos rozjede obnova drobných staveb v zámeckém parku. „Projekt se týká tří objektů. Rekonstrukcí projde gloriet, kamenné schody s lavičkou a voliéra. Do ní bychom poté chtěli vrátit ptactvo. Gloriet využíváme při akcích v parku, pořádali jsme v něm divadelní představení i koncert. Všechny stavby se nacházejí poblíž potoka Leska, s jejich rekonstrukcemi plánujeme vznik nového komentovaného vycházkového okruhu jeho údolím,“ vysvětlila kastelánka zámku Michaela Hofmanová.

Po nedávné rekonstrukci Novogotického templu je to další krok obnovy staveb v parku. Jeho nejvýznamnější partie ale stále čekají. Jedná se především o celou Poustevníkovu rokli, která je nyní nepřístupná pro veřejnost. „Měly by být znovu postaveny Čertova lávka a kostelík, který nestojí od sedmdesátých let 20. století. Počítá se s obnovou podzemní chodby. Dále se v parku plánuje opravou čínského pavilonu, Panova templu, vodopádu, obelisku a cest,“ vysvětlila kastelánka. Realizace projektu se plánuje na několik let, po etapách. Náklady jsou vyčíslené na více než sto milionů korun.

Co se týká vlastního zámku, v plánu je pokračování rekonstrukcí střech. Hlavní budova ji má novou od roku 2010, na řadu přijdou křídla zámku. Čeká se na peníze. Dalším krokem by pak měla být rekonstrukce fasády na všech objektech. „Připravujeme také rekultivaci areálu zámecké zahrady, rekonstrukci a obnovu oranžérie, což je ta pobořená budova u parkoviště,“ vysvětlila kastelánka.

Také na zámku ve Stekníku jsou letos v plánu spíš drobnější akce. Loni tam skončila pětiletá náročná obnova jeho části, díky které se otevřel zcela nový prohlídkový okruh. „Cílem letošních stavebních prací je vybudovat odpovídající zázemí pro správu zámku, pro návštěvníky opravit cestu od vstupní brány k hlavnímu vstupu do budovy a tam vyměnit rozlámanovu betonovou dlažbu za dlažbu z pískovce,“ přiblížila kastelánka Jana Zajíčková. Připravuje se také oprava soklů ohradního zdiva.

Co se týče větších rekonstrukcí a oprav ve Stekníku do budoucna, zámek má být zařazen dotakzvaného Národního investičního plánu. A to i vzhledem k připravované společné „chmelařské“ nominaci se Žatcem na seznam památek UNESCO. V rámci velkých rekonstrukcí areálu má proběhnout oprava fasády zámku, naposledy k ní došlo před více než 40 lety. Zdobí ji bohatá rokoková štuková výzdoba s motivem girland z růží, ta je na mnoha místech v havarijním stavu. Oprava fasády zahrne také záchranu této výzdoby.