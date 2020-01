Zámek Krásný Dvůr hledá zahradníka, výpomoc ke koním a nové průvodce. „Máme 11 stálých zaměstnanců a k tomu tři lidi, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Jde o pokladní na parkovišti a na Novogotickém templu a edukační pracovnici,“ přiblížila kastelánka Michaela Hofmanová. „K tomu máme základnu tak deseti průvodců. Když je potřeba, provázím i já nebo další stálí zaměstnanci,“ dodala.

Právě nyní zámek nové průvodce na hlavní část sezony hledá, práce je vhodná třeba pro studenty. Na nich dosud zámek stavěl. „Naši průvodci jsou brigádníci, většinou se jedná o studenty středních škol z okolí, hlavně z gymnázií ze Žatce a Podbořan. Většinou u nás provázejí dva tři roky, pak odcházejí na vysokou školu a spolupráce s nimi z časových důvodů většinou končí. Teď nám jich odešlo docela dost, hledáme proto průvodce nové,“ vysvětlila kastelánka.

Být schopný zvládnout návštěvníky

A co po nich zámek požaduje? Minimální věk 16 let, komunikativnost, samostatnost a kladný přístup k lidem. „Základem by měl být skvělý mluvený projev a zájem o historii. Aby uměli návštěvníkům zodpovědět i případné doplňující otázky. Průvodce musí být milý a laskavý, zároveň sebevědomý a musí si umět poradit se skupinou návštěvníků, kterou má na starost,“ zmínila Michaela Hofmanová.

Také zámek ve Stekníku shání před sezonou nové zaměstnance. „Do svých řad přijmeme průvodce na poloviční úvazek a pracovníka vztahů k veřejnosti na plný úvazek. Samozřejmě také uvítáme zájemce o brigádní provázení od června do září nebo do října 2020,“ sdělila kastelánka Jana Zajíčková.

Také v případě zámku Stekník je podmínkou 16 let věku, komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, svědomitost, trestní bezúhonnost, velmi dobrý mluvený projev, příjemné vystupování a zájem o historii. „Výhodou je řidičské oprávnění skupiny B z důvodu dopravy na pracoviště, ubytování na objektu není možné,“ dodala kastelánka.

Platové ohodnocení průvodců je 110 korun na hodinu, v případě aktivní znalosti cizího jazyka 120 korun na hodinu. Oba zámky znalost světového jazyka u průvodců vítají, není ale podmínkou.

„Provázení návštěvníků po zámcích je vhodnou letní brigádou například pro studenty středních škol. Hlavně třeba pro ty, kteří se chystají k dalšímu studiu na vysokých školách v humanitních oborech,“ shodují se kastelánky obou zámků.

Na Novém Hradě mají lidí dost

Také na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje, během sezony spoléhají na průvodce z řad brigádníků. Aktuálně jich ale mají dost. „Provázení na zámku zajišťují z části naši kmenoví zaměstnanci, v hlavní sezoně k nim přibývají ještě brigádníci, nejčastěji z řad studentů nebo důchodců. Brigádníků je přibližně dvacet a střídají se v průběhu sezony. Letos zůstává převážná většina průvodců z let minulých, takže žádný velký nábor nováčků nechystáme,“ sdělil ředitel organizace Zámek Nový Hrad Josef Kabát. „Těší nás, že pro naše průvodce je provázení na zámku srdeční záležitostí a zůstávají nám věrni,“ dodal.

Pravidelně nové brigádníky průvodce shánějí před sezonou v turistické sekci žateckého Chrámu chmele a piva. „Kvalitního průvodce je těžké sehnat, mnohdy je to spíš o štěstí a náhodě. Většina našich průvodců jsou studenti žateckého gymnázia, se kterým máme dobrou zkušenost, studenti jsou dobře jazykově vybaveni,“ připomněl pověřený ředitel Chrámu chmele a piva Ondřej Baštýř.

Tato příspěvková organizace města nyní shání hlavně německy mluvící průvodce. „Určitě není lehké pro mladého člověka mluvit před skupinou lidí, zaujmout je tak, aby vám na konci prohlídky tleskali. Na druhou stranu je to pro ně obrovská zkušenost, získají sebevědomí a schopnost vyjadřovat se. Jejich práci oceňuji a vážím si jí,“ doplnil Ondřej Baštýř.

Pro žatecký Chrám i zámky je shánění průvodců každoroční starost, neboť působení mladých brigádníků v rolích průvodců většinou končí s odchodem na vysokou školu mimo region.