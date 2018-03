Zámky otevřou na Velikonoce, na své si přijdou hlavně děti

Lounsko - Sbohem, zimo! Památky na Lounsku se opět otevírají k nové turistické sezoně.

Na novou sezonu se chystají všechny tři veřejnosti přístupné zámky v okrese Louny - Krásný Dvůr, Stekník a Jimlín. Zajímavý program připravily už na tento prodloužený víkend.

V Krásném Dvoře zahájí sezonu Pohádkové Velikonoce v sobotu 31. března. „Na zámeckém nádvoří vystoupí kapela Čáry Máry či žáci ZUŠ Podbořany, pohádková představení zahrají Divadýlko Kuba z Plzně a Jitřenka ze Žatce. Tradiční jarmark doplní prohlídky zámeckých interiérů. Připravujeme dětské prohlídky s princeznou, výtvarné dílny a soutěže,“ uvedla vedoucí návštěvního provozu státního zámku v Krásném Dvoře Šárka Kovaříková.

Jen o týden později, v sobotu 7. dubna, začne v sále zámku výstava Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů. „Tato putovní výstava nahlíží na problematiku nacionalizace šlechty v Československu, angažovanosti některých šlechtických rodů v nacistickém hnutí. Současně sleduje osudy historických sídel patřících těmto rodům ve 20. století,“ dodala Kovaříková.

Také na zámku ve Stekníku u Žatce zahájí sezonu v závěru března, a to na Velký pátek akcí s názvem Hledání Velikonočního zajíčka v zámeckých zahradách. „Lidé mohou přijít do zámeckých zahrad během celých Velikonoc od 30. března do 2. dubna,“ doplnila kastelánka zámku Jana Zajíčková.

Výjimečná sezona

Letošní sezona ve Stekníku bude výjimečná, protože zámek v průběhu celého roku prochází obnovou západního křídla. „To je prostor, který tvoří čtyři místnosti spolu s chodbou a hlavním sálem, v přízemí se pak jedná o chodbu a sala terrenu. Restaurování se týká všech prvků,“ vysvětlila kastelánka.

V letošní sezoně se chystá v přízemí zámku nová výstava Jak se češe do věrtele věnovaná pamětníkům chmelových brigád ubytovaných na zámku v 60. letech. „Sestavena bude z dobových fotografií a svědectví pamětníků,“ sdělila kastelánka.

Rekonstrukcí a restaurováním části interiérů prochází také zámek Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku. „Tyto práce budou pokračovat i během návštěvnické sezony, ale nijak zvlášť se nedotknou provozu zámku,“ upozornil Vladimír Jakub Mitura z Nového Hradu.

Zámek se letos poprvé otevře na velikonoční neděli 1. dubna. „Půjde o tradiční velikonoční akci se stánky na nádvoří a velikonočně vyzdobeným zámek,“ přiblížil Mitura.