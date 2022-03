Na návštěvníky čekají na Stekníku 4 okruhy. „Od pátku 15. do pondělí 18. dubna chystáme velikonočně vyzdobený zámek, budou probíhat speciální prohlídky. Při prohlídkách soukromých a reprezentačních prostor se dozvíte nejen o osudech posledních majitelů, ale i něco málo o tradicích a zvycích tohoto svátku. Součástí prohlídek bude i hudební vystoupení,“ zve Zajíčková.

V nedalekém Jimlíně bude první velkou akcí tradiční slavnost Velikonoce na Novém Hradě. Akce bude obnovena po covidové přestávce. „Po dvou letech tuto akci konečně můžeme uspořádat. Bez omezení. Chystáme ji na 17. dubna, od 10 do 17 hodin. Bude tržiště, ukázky řemesel, hudba, šerm, divadlo, dog dancing, prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku,“ vypočítává ředitel zámku Nový Hrad v Jimlíně Josef Kabát. Koronavirus v Jimlíně zrušil také dva ročníky Novohradské pouti. „Opět ji připravujeme, je to velká akce. Plánujeme ji 14. a 15. května,“ přibližuje Kohout.

V Děčíně na zámku se 1. dubna od 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy MY 3 – obrazy a plastiky. Zájemci tam uvidí díla děčínských umělců Jana Petříčka, Mirko Šmajlera a Václava Žilíka. Už 16. dubna se tam také návštěvníci mohou vydat na cestu tajnou chodbou ve znovuotevřeném prohlídkovém okruhu. Tajná chodba vede z nedávno opraveného Glorietu, odkud vede spojovací chodba až do kostela.

Se začátkem dubna se otevře také oblíbený zámek v Libochovicích. Připravili tam pro návštěvníky novinky v rámci celorepublikového projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů. Letošní téma se týká šlechtické zábavy. „Protože i lov a cestování byly zábavou, rozhodli jsme se letos ukázat návštěvníkům předměty z našich depozitářů, které při svých cestách v Africe a v Egyptě shromáždil poslední majitel zámku Johann Josef Herberstein. K vidění budou různé zajímavé suvenýry, ale také hudební nástroje,“ prozrazuje kastelánka zámku Michaela Prokopová.

V Ploskovicích pokračují v opravách fasády. „Provoz zámku a prohlídky interiérů to ale nijak neovlivní,“ ujišťuje kastelánka Jana Zimandlová. Nejbližší větší akcí tam bude velikonoční výstava od pátku 8. do neděle 10. dubna. Prázdninové měsíce tam budou opět patřit muzikálům, novinkou má být představení pod širým nebem Strašidlo cantervillské.

V Krásném Dvoře bude první větší událostí po otevření a bez omezení akce Pohádkové Velikonoce. V plánu je 16. dubna a návštěvníci se mohou těšit na jarmark na nádvoří, hrané pohádky, hudbu či dětské prohlídky.

Pro sezonu 2022 se na většině zámků v Ústeckém kraji, konkrétně na těch pod správou Národního památkového ústavu, zvedá vstupné pro dospělé. Za děti ale naopak jejich rodiče ušetří. „Zdražení je plošné, cena vstupenek se zvedá všude. U nás zaplatí dospělí o 30 korun více. Dětské vstupné ale naopak zlevnilo,“ připomíná kastelánka zámku Stekník Jana Zajíčková.

Například na Stekníku zaplatí dospělý návštěvník 150 Kč, mládež od 18 do 24 let a senioři 120 Kč, děti od 6 do 17 let 60 Kč a děti do 6 let mají vstup zdarma. V Krásném Dvoře je to 160 za dospělého, 130 za mládežníka či seniora, 60 za dítě a zdarma jdou opět nejmenší děti. V Ploskovicích a Libochovicích je základní vstupné za 170 Kč, senioři a mládež zaplatí 140 Kč, děti 70 Kč, také tam mají nejmenší vstup zdarma.