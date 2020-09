Nejmarkantnější nárůst zaznamenal zámek Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku. „Za dva prázdninové měsíce k nám na zámek přišlo více než deset tisíc návštěvníků. Ve srovnání s minulým rokem je to nárůst asi o 150 procent,“ sdělil ředitel Zámku Nový Hrad Josef Kabát.

Velký podíl na tom má podle jeho slov výstava České korunovační klenoty na dosah, kterou si prohlédlo přes pět tisíc lidí. Skončit měla 6. září, k vidění ale bude na Novém Hradě o více než měsíc déle. „Díky enormnímu zájmu jsme prodloužili trvání výstavy do 11. října, což umožní zhlédnutí výstavy návštěvníkům, kteří ji ještě neviděli, a také školám a školkám,“ přiblížil Kabát.

Zatím poslední akci na zámku v Jimlíně, hudební festival, doprovodilo deštivé počasí. I tak si ho nenechalo ujít 155 návštěvníků. Další je tradiční Strašení na Novém Hradě, které je v plánu v sobotu 19. září od 17 hodin.

Zámek Stekník na Žatecku s ohledem na pandemii otevřel pro veřejnost o dva měsíce později, než bylo původně v plánu. I tak ale přišlo víc návštěvníků než loni. Zámek si jich prohlédlo přes deset tisíc, v porovnání s loňským rokem je to nárůst o tisícovku. „To je pro nás velmi příjemné zjištění. Všem návštěvníkům samozřejmě děkujeme za podporu a projevený zájem,“ zmínila kastelánka Jana Zajíčková.

Zájem o zámek prokázala také poslední akce – Hradozámecká noc. „Na kostýmované prohlídky se rezervovalo a přišlo 161 osob, které průvodci provedli jednotlivými etapami dějin památky v několika hraných scénkách. Hradozámecká noc je tradiční akcí na zámku Stekník, o kterou je zájem. Prohlídky jsou vyprodané dopředu,“ vysvětlila kastelánka.

Hradozámecká noc je ve Stekníku symbolickým zakončením hlavní návštěvnické sezóny roku. Ta s počátkem září vstoupila do mírnějšího tempa bez davů návštěvníků. Správa ale připravila i další akce. Stekník se například tento víkend zapojí do Dnů Evropského kulturního dědictví, na konci září si ve Stekníku připomenou svátek sv. Václava a pokud to situace umožní, chybět nebudou adventní akce.

Na zámek Krásný Dvůr přišlo během prázdnin přibližně šest tisíc návštěvníků, tedy stejně jako loni v létě. „Zaznamenali jsme nárůst individuálních návštěvníků zámku, ubylo zájezdů,“ popsala kastelánka zámku Michaela Hofmanová. Památka přišla o jednu ze svých atrakcí, kvůli poruchám v konstrukci stavby se uzavřel Novogotický templ v parku.

Zámek v Krásném Dvoře čeká ještě jedna z jeho největších akcí, Jablečný den na začátku října. „Vzhledem k současným vládním nařízením bude vstup do zámeckého areálu časovaný. Návštěvníci si budou moci vybrat, zda dají přednost dopolednímu, či odpolednímu programu, tedy od 10, nebo od 13 hodin. Vždy bude moci být v areálu totiž pouze tisíc osob. Návštěvníky rozlišíme barevnými náramky,“ vysvětlila kastelánka. Správa zámku chystá online prodej vstupenek, rozjet by se měl ve čtvrtek 10. září přes webové stránky zámku. Kolik lidí ale bude moci skutečně přijít, ukáže vývoj opatření kvůli koronaviru v Česku.

Jablečný den se koná v sobotu 3. října a letos půjde o jubilejní 10. ročník. Na návštěvníky čeká jarmark, hudební a divadelní vystoupení, dětské prohlídky, soutěže. Vystoupí Filip Richie, BabylonBand či Irena Budweiserová. Chybět nebude program pro děti a prodej jablek a jablečných produktů ve všech formách.