Zápis Žatce do UNESCO se zřejmě odloží. Dokumentace potřebuje doplnit

Žatec - Do nominačních dokumentů pro zápis mají příbýt o chmelnice. Některé části města naopak vypadnou.

Centrální náměstí Svobody v Žatci.Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Zápis města Žatce na seznam světového dědictví UNESCO se zřejmě odloží. Důvodem je pravděpodobné přepracování nominační dokumentace, jasněji má být zhruba za měsíc. Informovala o tom žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

Česká republika loni nominovala město na zápis kvůli památkám spojeným s chmelem. Na přelomu června a července má navrženou nominaci Žatce projednat Mezivládní výbor pro světové dědictví na svém jednání v Bahrajnu. „Existují tři varianty. Buď bude Žatec rovnou zapsán na seznam UNESCO, nebo naopak nebude. Třetí variantou, kterou z dosavadního vývoje procesu hodnocení vidím nejpravděpodobnější, dojde k odsunutí zápisu s požadavkem přepracování a doplnění nominační dokumentace,“ uvedla Zdeňka Hamousová.

„Zpráva hodnotící komise vyzdvihuje zajímavost tématu pěstování a zpracování chmele. Uvádějí, že takovýto zápis UNESCO ještě nemá, proto nepředpokládám, že by kandidatura Žatce byla rovnou zamítnuta,“ dodala starostka.

Město Žatec je kandidátem na zápis na seznam světového kulturního dědictví díky své historii pěstování a zpracování chmele. Na seznam UNESCO měly být zapsány oblasti městské památkové rezervace a městské památkové zóny včetně budov spjatých se chmelařstvím, které se v nich nacházejí. A také bývalý pivovar Dreher u západního vlakového nádraží. Celkem jde o 89 budov.

Hodnotitelé ale navrhli, aby oblast městské památkové rezervace byla ze seznamu vyjmuta. Počet budov by se tak snížil. „Komise doporučuje přepracování nominační dokumentace. Zřejmě některé budovy v Žatci z ní vyřadíme. Nyní jsou trendy nezapisovat stavby jako takové, kterých je na seznamu UNESCO už hodně, ale spíš přírodní krajinné prvky. V našem případě to znamená chmelnice. Počítáme, že přijde požadavek, abychom do nominační dokumentace chmelnice doplnili,“ vysvětlila Zdeňka Hamousová.

Podle ní o tom město uvažovalo už dřív, nakonec kvůli administrativní náročnosti z toho ustoupilo. „Zvažovali jsme devět hektarů chmelnic, vypadá to, že bude požadavek, aby to bylo daleko víc. Máme vytipovanou lokalitu s chmelnicemi, kterou bychom do dokumentace zahrnuli,“ sdělila starostka s tím, že město už o tom jednalo s jejich vlastníky. O jak vysokou výměru chmelnic by šlo, zatím není jasné. Spíš by se jednalo o desítky, možná stovky hektarů.

Památky spojené s chmelařským dědictvím, díky kterým je Žatec na Indikativním seznamu ČR, nejsou nikde na světě dochovány v takovém množství a koncentraci. Město už nyní z kandidatury profituje. Zájem o město mezi turisty roste, Žatec také dostává dotace určené pro kandidáty UNESCO.

„Skutečnost, že je Žatec na indikativním seznamu připravovaných památek k zápisu na seznam světového dědictví, přináší městu možnosti čerpat z národních dotačních programů určených památkám mimořádné hodnoty. Od roku 2008 bylo městu z různých národních programů poskytnuto přes 128 milionů korun,“ uvedl místostarosta města Jaroslav Špička.

Díky těmto penězům se v Žatci například zrekonstruuje radnice, synagoga nebo tzv. Mederův dům.

Česko má zatím na seznamu světového kulturního dědictví dvanáct památek. Například historická centra Prahy, Českého Krumlova, Telče, Kutné Hory, zámky v v Litomyšli nebo Kroměříži. Jako poslední UNESCO na seznam zapsalo v roce 2003 židovskou čtvrť a baziliku v Třebíči. V současné době je na seznamu přes tisíc míst ve světě.