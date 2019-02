Zápis Žatce na prestižní seznam dědictví UNESCO? Uvidí se za dva roky

Žatec - Rok 2020. To je zřejmě termín, kdy by měl hodnotící výbor znovu rozhodovat o tom, zda se město Žatec dostane do elitního klubu světových památek na seznam UNESCO. Do té doby Česká republika nominační dokumentaci přepracuje, něco se vypustí, něco naopak doplní.

O zapsání Žatce do UNESCO se jednalo počátkem července v Bahrajnu. Proces se odložil, hodnotící výbor doporučil právě dopracování celého tématu. Město kandiduje na seznam kvůli své chmelařské tradici. Toto téma na seznamu světového dědictví dosud zastoupené není. „Pro nás je potěšující, že při hodnocení zaznělo, že město světový potenciál a jedinečnost má. Že náš vstup nebyl rovnou zamítnutý. Je reálné, aby se o naší nominaci znovu jednalo za dva roky," sdělila žatecká starostka Zdeňka Hamousová. Upravená nominace by měla ještě více zdůrazňovat jedinečnost Žatce v souvislosti s pěstováním a zpracováním chmele, pro který nabízí Žatecká chmelařská oblast specifické podmínky. „Dokumentaci doplníme hlavně o ucelenou část chmelnic. Součástí dosavadní dokumentace byla jen naše nejmenší chmelnička na náměstí ležící vedle radnice," přiblížil místostarosta Jaroslav Špička. „Naopak v přepracované dokumentaci se potlačí téma vaření piva. Aby to někoho nemátlo, že děláme pivní nominaci do UNESCO. Tu chystá Belgie," dodal. O tom, které chmelnice se do dokumentace zahrnou, se ještě jedná. Pravděpodobně to budou chmelnice kolem Stekníku. Na seznam UNESCO měly být zapsány oblasti městské památkové rezervace a zóny včetně budov spjatých se chmelařstvím, které se v nich nacházejí. Ale i další. Celkem devět desítek budov. V přepracované dokumentaci zřejmě dojde na redukci tohoto počtu.

Autor: Petr Kinšt