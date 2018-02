Zápisy prvňáků v Žatci proběhnou na začátku dubna

Žatec - Dříve byly běžné termíny v lednu či únoru. Posunutí na duben má snížit počet žádostí o odklad.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Středa 4. a čtvrtek 5. dubna, to je termín letošního zápisu dětí do prvních tříd základních škol na území města Žatce. Zápisy ve školních budovách budou probíhat oba dny shodně od 13 do 17 hodin. V pátek to oznámil Městský úřad Žatec.

Dříve se zápisy konaly tradičně v lednu nebo únoru, ale loni byl termín celostátně poprvé posunut na duben. Důvodem byla snaha snížit počet dětí, jejichž rodiny žádaly o odklad školní docházky.