V krajské metropoli se od začátku ruské invaze na Ukrajinu zapojilo do výuky na základních školách už kolem 300 dětí. „Postupně je integrujeme do tříd, mají také rozšířenou výuku češtiny,“ potvrzuje ústecký radní pro oblast školství Michal Ševcovic. Další uprchlíci ale do regionu proudí, navíc největší nápor na školy nastane pravděpodobně v září. Řada dětí vyrazí usednout do lavic právě až se začátkem dalšího školního roku. U některých rodiče vyčkávají, až se jejich ratolesti lépe naučí česky, další budou přecházet ze školek do prvních tříd. Zvládnou tento nápor v Ústí nad Labem? „Volnou kapacitu na základních školách ještě máme, v řádech stovek míst. Myslím si, že pokud nenastane nějaká dramatická situace, tak to zvládneme, kapacita je podle mého dostatečná,“ věří Ševcovic.

Zápisy do základních škol navíc letos budou nestandardní. Kromě těch tradičních budou ještě další, které jsou plánované zhruba od poloviny června do poloviny července a budou určené právě pro děti z Ukrajiny. Teprve potom se ukáže, kolik dětí vlastně do škol nastoupí. „Zatím nevíme, kolik dětí opravdu bude k nám do škol chodit. Ale věřím, že to zvládneme,“ říká starosta Loun Pavel Janda.

Lounské základní školy měly před začátkem války na Ukrajině volnou kapacitu 252 míst. „Dosud nastoupilo do našich škol kolem padesáti žáků z Ukrajiny. Uvidíme až po speciálních zápisech, kolik jich nakonec celkem bude, ale nepředpokládáme problém,“ pokračoval Janda. V Lounech jsou připraveni – pokud by byl zájem enormní – zřídit v některé ze škol například další třídu prvňáčků. „Ale myslím, že to nebude potřeba. Máme dostatek volných míst napříč ročníky,“ dodal.

Také v Kadani je míst dostatek. Před začátkem války tam v základních školách bylo zhruba 200 volných míst. „Už u nás nastoupilo 54 žáků z Ukrajiny, máme ještě rezervu zhruba 150 míst. Při větších počtech by problém nebyl v počtu tříd, ale učitelů, těch není nevyčerpatelné množství,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Kadaň by navíc podle starosty mohla pomáhat některým menším školám v okolí.

Oslovená větší města se shodují, že volných míst je dost, že by měla situaci zvládnout. Potíže mohou mít školy v menších sídlech. Například ve Vejprtech, kde v okolních penzionech nyní žije řada ukrajinských rodin. V některých třídách tam mají už nyní, po přijetí dětí uprchlíků, plno. „Když se k nám přihlásí hodně ukrajinských dětí, může to být problém. Pokud by to nastalo, můžeme to řešit umístěním některých dětí v okolních školách,“ uvedl ředitel vejprtské školy Tomáš Kluc. Pomocnou ruku by v tomto případě mohla podat například právě Kadaň, dopravu dětí by pravděpodobně zajišťoval kraj.

Neznámý je zatím také počet studentů, kteří zamíří na střední školy v Ústeckém kraji. „Střední školy mají ještě poměrně dost volných míst,“ řekl pro Deník hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. A co říká na výroky některých lidí, že děti uprchlíků by mohly „zabrat“ místa českým dětem? „Tak to určitě není a byl bych velmi nerad, kdyby to tak někdo vnímal. Míst na středních školách je opravdu dost,“ dodal hejtman.

S tím, že tam v příštím školním roce může nastoupit více dětí uprchlíků, počítá také největší mostecká střední škola. „Limitovat přijímání může pouze naplněná kapacita. Rozhodovat bude přijímací řízení a přihlásit se k nám může každý,“ popsal její ředitel Zdeněk Paďourek. Ministerstvo školství navíc plánuje, že přijímací řízení bude umožněno i v ukrajinštině.

„V současnosti kapacity naplněné nemáme, volných míst je dostatek. Kdyby byl velký zájem, budeme to řešit,“ řekl také ředitel podbořanského gymnázia střední odborné školy Jiří Marhold.

„Zatím nevíme, kolik studentů by mohlo přijít. Limitováni budeme pouze kapacitou školy, ta je zatím dostatečná. Místa volná máme. Několik žáků už jsme přijali. Pokud by nastal nějaký velký zájem, jsme připraveni to řešit,“ dodal ředitel ústeckého gymnázia v Jateční ulici Alfréd Dytrt.