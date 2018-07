Zasíťování parcel na Kamenném Vršku vyjde výrazně levněji

Žatec – Zbylé stavební parcely pro rodinné domy na Kamenném Vršku v Žatci zasíťují lounské Ekostavby. Ve výběrovém řízení podaly ze sedmi firem nejnižší cenovou nabídku, a to 17,5 milionu korun bez DPH.

Ilustrační foto.Foto: Vít Šimánek

Město tak vyjde zasíťování osmnácti parcel podstatně levněji než se čekalo, odhady nákladů hovořily o 26 milionech korun bez daně. Výstavba kanalizace, vodovodu, teplovodu, veřejného osvětlení, chodníků a vozovek začne na přelomu léta a podzimu. „Po podepsání smlouvy o díle dojde k předání staveniště. Investice bude realizována s přesahem do příštího roku,“ sdělila Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice.

Parcely by měly být zasíťované zhruba za rok, příští rok na podzim by je tak mohlo město nabídnout k prodeji. Za jakou cenu se pozemky s rozlohou od 800 do 1400 metrů čtverečných budou prodávat, zatím nebylo rozhodnuto.