Kapr, pstruh, lipan, kachna a vodní rostliny na modrém pozadí. To jsou hlavní prvky několikametrové barevné malby, kterou o víkendu dokončil na krajním pilíři mostu přes řeku Ohři v Žatci mladík Tomáš Zugar. Mural, jak se velkoplošné malby na stěny ve veřejném prostoru odborně nazývají, zdobí prostor u cyklostezky pod silnicí Most – Plzeň. Jeho tvůrce na něm pracoval od poloviny července, s přípravou ale začal už před rokem.

Mladý Žatečan jezdil kolem zdi na bruslích, stav místa mu začal vadit čím dál tím víc. Nakonec ho napadlo, že by bylo dobré zeď zkrášlit. „Říkal jsem si, že bych to mohl být já. Když jsem chodil na žateckou základní uměleckou školu na výtvarný obor a plošnou tvorbu, tak jsme pod vedením Ivety Mynaříkové namalovali zeď s motivem dominant Žatce u cyklostezky na Jihu. Takže jsem tak trochu věděl, co to obnáší,“ vysvětlil Zugar. Dosud poslední jeho realizace byla ve dvoře domu čp. 43 s pianem na náměstí Svobody.

Zajistil si povolení od správce mostu, Ředitelství silnici a dálnic, i města, které je vlastníkem cyklostezky a přilehlého pozemku. Pro obě instituce vytvořil návrhy, které mu odsouhlasily. „Na zdi bylo staré oprýskané graffiti. Původně jsem chtěl vytvořit také nějaké graffiti, ale pak jsem si řekl, že by ho většina veřejnosti nemusela pochopit. Začal jsem proto přemýšlet o něčem jiném a nakonec došel k tomu, že nejlepší bude motiv spjatý s tímto místem. Nejdříve se mi sice myšlenka namalovat ryby a kachnu zdála banální, ale čím více věcí jsem se o této části Ohře dozvídal, tím víc se mi ten nápad jevil zajímavější,“ přiblížil Zugar.

Podle jeho slov ho zaujalo, že se v lokalitě střetávají pstruhový a mimopstruhový revír s různými druhy ryb. Seznámil se s faunou a florou místa. „Svým návrhem jsem chtěl také zdůraznit, že bychom měli lépe hospodařit s vodou,“ dodal absolvent žateckého gymnázia, který by se chtěl podle svých slov vrátit ke studiu architektury na pražském ČVUT.

Samotná malba mu zabrala deset dní, věnoval se jí ve volném čase. Nejprve místo uklidil, zeď očistil od bahna. Přemaloval ji modrou barvou, která představuje vodu. Se spreji pokračoval s dalšími motivy řeky – na stěně se postupně objevovaly barevné ryby, kachna, rostliny, pulci, bubliny, výtvarně ztvárnil rybářskou mušku s háčkem. Vyobrazil i označení obou rybářských revírů. Vše si platil sám, náklady na barvy odhadl na 10 tisíc. Město požádá o příspěvek.

Iniciativu mladého Žatečana vedení města oceňuje. „Když mi poprvé přišel mail, ve kterém svůj nápad vysvětloval, celkem mě to překvapilo. Ve vedení města jsem zvyklý v poslední době řešit spíš méně radostné věci, tohle mi přišlo jako něco z jiné dimenze. Byla to příjemná změna,“ řekl žatecký místostarosta Radim Laibl. „Nápad samozřejmě oceňuji. Nebylo by špatné, kdyby se zkrášlila podobná místa v Žatci,“ dodal.