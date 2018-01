Zastupitelé v Lounech se mají podle plánu sejít k sedmi schůzím

Louny - Mezi jednáními bude jedno výjimečné, ustavující po volbách. Proběhnout by teoreticky mělo 29. října.

Jednání lounských zastupitelů. Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Radnice v Lounech zveřejnila plán termínů, kdy by se mělo k veřejnému jednání sejít zastupitelstvo města. Do konce roku 2018 by mělo proběhnout sedm schůzí zastupitelstva. Do letních prázdnin budou pouze tři s frekvencí vždy jednou za dva měsíce a to 12. 2., 16. 4. a 18. 6. Od září pak mají probíhat schůze jednou za měsíc, a to 17. 9., 29. 10., 19. 11. a 17. 12.

Zajímavostí je poznámka u termínu jednání 29. října - bude to po komunálních volbách a podle současných předpokladů by v uvedeném termínu mělo jít o první schůzi nově zvoleného zastupitelstva, tzv. ustavující. Zastupitelé na ní budou volit i nového starostu.