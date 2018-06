Zastupitelé z Postoloprt jsou zpět u soudu kvůli prodeji nemovitosti

Postoloprty - Chomutovský soud začal po téměř roce řešit údajně nevýhodný prodej domu v Postoloprtech.

Poškodili postoloprtští zastupitelé město svým rozhodnutím o prodeji domu? Takovou otázku řeší Okresní soud v Chomutově, který po téměř roční pauze začal ve středu 13. června opět projednávat případ devíti zastupitelů města včetně starosty a místostarosty.

Obžaloba je viní, že svým rozhodnutím o prodeji městské budovy č. p. 74 na Marxově náměstí na podzim roku 2015 připravili město o půl milionu korun. Za trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti jim hrozí až půlroční vězení nebo zákaz činnosti. Všichni však vinu odmítají. „Jsem přesvědčený, že jsme se ničeho protizákonného nedopustili,“ řekl starosta Postoloprt Zdeněk Pištora. Dům prý prodali za cenu, která byla obvyklá. Že by městu vznikla škoda, odmítají.

Obžaloba to ale vidí jinak. „Nenechali si vypracovat znalecký posudek, který by stanovil obvyklou cenu. Nezohlednili skutečnost, že město před prodejem do objektu investovalo 469 tisíc korun do oprav,“ uvedla žalobkyně Radka Pavlišová.

Poslance nevydali

Radnice měla znalecký posudek z roku 2008. Jím stanovená cena 1,6 milionu se postupně snižovala tak, jak město nemohlo chátrající dům prodat. Při jeho prodeji o sedm let později se pak zastupitelé opírali o dva odhady ceny domu, které si nechaly vypracovat banky. A peníze prý směřovaly do nezbytných oprav, aby dům mohlo město pronajmout. Na jeho cenu neměly údajně podstatný vliv.

Okresní soud v Chomutově, který ve věci rozhoduje kvůli příbuzenským vazbám obžalovaného a lounského soudu, začal případ znovu projednávat po téměř roce. Mimo jiné se čekalo, zda Sněmovna vydá desátého z obžalovaných Pavla Růžičku, jenž se loni na podzim stal poslancem za ANO.

K tomu nedošlo. „Jeho trestní stíhání se přerušuje a vylučuje k samotnému projednání a rozhodnutí,“ řekla soudkyně Kateřina Vltavská. K tomu dojde, až Růžičkovi vyprší mandát.

Město Postoloprty se dům snažilo prodat několik let, jeho cenu snižovalo. V roce 2015 ho koupila tamní podnikatelka, která v něm provozuje krejčovství a svatební salon. Před tím byla v budově v nájmu.

Město dům prodalo za milion korun. S novou majitelkou se dohodlo na splátkách, během deseti let by za dům měla i s úroky zaplatit 1,25 milionu. Podle obžaloby to bylo za nižší cenu, než je v místě obvyklé. A tak zastupitelé, kteří pro prodej hlasovali, údajně způsobili městu škodu přibližně půl milionu.

Znalecký posudek

Obžaloba se opírá o znalecký posudek Jiřího Vaňka, kterého přibrala policie. „Cenu jsem stanovil na 1,5 milionu korun. Jsem přesvědčený, že v tomto případě je to cena blízká ceně obvyklé,“ řekl u soudu.

S tímto názorem obhajoba nesouhlasí. Jí povolaný soudní znalec z oboru ekonomika a stavebnictví Jiří Racek cenu stanovil na právě milion korun. „Přišel jsem k ceně jeden milion korun a byla klika, že značně zchátralý dům město za tuto cenu prodalo,“ sdělil. Pro obhajobu hovořil i Luboš Tejkl, který zmíněnou nemovitost v roce prodeje oceňoval pro dva bankovní domy. „Prošel jsem dům a stanovil tržní ocenění nemovitosti. To je cena, za kterou je daná nemovitost obchodovatelná na trhu,“ řekl. I on se dostal k ceně milion korun.

Další jednání soudu bude po letních prázdninách.