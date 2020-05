Z balkónu sledovala několikahodinovou schůzi asi desítka lidí, víc jich zhlédlo přímý přenos z jednání. Na něm se řešila třeba otázka, zda se má prodat většinový podíl v Technické správě města Loun (TSML). Závěr? Bod se z programu jednání zastupitelů stejně jako na začátku roku odsunul, tentokrát zřejmě na delší dobu. „Materiál jsem stáhl z jednání, protože nebyly splněné předpoklady pro jeho projednání. Primárně v něm nebyly přesněji nastavené ceny za služby vyplývající ze smluv mezi městem a technickou správou,“ vysvětlil starosta Pavel Janda. Podle jeho slov se v dohledné době k případnému prodeji podílu v TSML zastupitelé vracet nebudou. „Dřív než v prvním pololetí příštího roku to zřejmě nebude,“ dodal.

Společnost Marius Pedersen před časem poslala do Loun nabídku na koupi 51 procent podílu TSML. Hodnota firmy oceněná znaleckým posudkem je 25 milionů korun. Město by za prodej získalo zhruba 13 milionů.

V tom, zda prodat, nebo neprodat, nejsou zastupitelé jednotní, rozhodnutí se stále odkládá. „Navrhuji tento bod odložit, nemusíme teď o tom rozhodovat v rouškách, z časového hlediska nás nic netlačí. Oslovme i jiné potencionální partnery a ať si své k tomu řekne také nový ředitel technické správy,“ uvedl například radní a zastupitel Michal Kučera.

Hned po pondělním jednání zastupitelů se sešla rada města, která v působnosti valné hromady jmenovala nového jednatele TSML. Stal se jím Václav Jugl. Dřívější jednatel odešel do důchodu.

Někteří zastupitelé hlasovat chtěli

Ne všichni zastupitelé byli ale pro odložení. Hlavně ti, kteří s prodejem nesouhlasí. Například Jan Čáka. „Rok je krátká doba, aby mohl nový jednatel něco adekvátně zhodnotit. O prodeji by se mělo hlasovat hned, ať vyšleme jasný signál,“ řekl. Podobný názor má i jeho kolega v lounském zastupitelstvu Vlastimil Roflík. „Bylo by jasné, kdo na to má jaký názor. Zase to odsunout nemá moc smysl,“ sdělil.

Zmíněný znalecký posudek hodnotí hospodaření TSML za roky 2015 až 2018 jako relativně stabilní, ale upozorňuje na předpokládané trendy spojené mimo jiné s nárůstem minimální mzdy v ČR, což také přispělo k zápornému provoznímu výsledku hospodaření v loňském roce. Ten činil minus dva miliony korun. Tento negativní trend by mohl podle zpracovatele dokumentu pokračovat.

Zlepšení ekonomického výhledu do budoucna je jedním z důvodů, proč návrh na prodej TSML padl. „Propojení s firmou Marius Pedersen by umožnilo zlepšit hospodaření technické správy města. Například zvýšením tržeb tím, že by realizovala zakázky i mimo město,“ vysvětlil už dřív lounský starosta.

Proti prodeji se vyslovil například místostarosta Milan Rychtařík. „Obecně by se měly špatné hospodářské výsledky firmy řešit nejprve na úrovni jejího vedení a ne ji hned prodávat. Když už by byla shoda na prodeji, město by mělo vypsat otevřenou soutěž,“ přiblížil svůj názor.

V ČR existují na dvě desítky společných podniků měst a obcí se společností Marius Pedersen. „Společný podnik přinese Lounům zdravé, ekonomicky vyvážené a dlouhodobé fungování TSML. Zároveň bude společný podnik se sídlem v Lounech regionálním poskytovatelem kvalitních komunálních služeb jak pro město, tak pro další zákazníky,“ uvedl za Marius Pedersen Martin Šimerda.

Prodej svých technických služeb před lety řešili také v Žatci. Nakonec převládl názor firmu si ponechat.