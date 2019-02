Žatec - /ON-LINE/ Přinášíme přímý přenos ze zasedání žateckých zastupitelů v úterý 31. března.

Zájemci o dění ve městě a komunální politiku měli znovu možnost sledovat jednání zastupitelů Žatce přímo z pohodlí svého domova.

Na programu bylo jednání o mnohamilionovém projektu Chrámu chmele a piva, bod týkající se nemocnice byl už na začátku jednání odsunut na příští zasedání.

Zasedání začalo v 16 hodin, stejně jako náš textový přenos.

17:04 Děkujeme za pozornost

17:03 Diskuze okolo nemocnice byla ukončena. Dva kandidáti se představili, správní rada se bude řešit až příští týden. Starosta oznámil, že po zastupitelstvu bude jednat ještě rada města, zastupitelstvo končí.

17:00 Zastupitele evidentně straší slovo restruktualizace. Ptají se, zda by kandidáti chtěli propouštět, omezovat činnost některých oddělení apod. Konkrétní kroky prý ale kandidáti zatím neumějí říci, neznají přesnou situaci. Trvají ale na zachování čtyř základních primariátů.

16:52 Někteří kandidáti na post členů ve správní radě se prezentují veřejnosti i městským poslancům. Dr. Lata při svém vystoupení přiznal, že o žatecké nemocnici ví jen z internetu, konkrétní situaci nezná. Zatím oba dva kandidáti mluvili o restrukturalizaci. Zastupitel Zdeněk Kopta se ptá, co to pro nemocnici znamená. Prý je to soubor opatření, která by měla vést k tomu, aby nemocnice už nepotřebovala peníze z města. Oba kandidáti tvrdí, že by chtěli zachovat všechny čtyři primariáty.

16:50 Návrh na novou správní radu zní: ing. Vlček (pracoval v Komerční bance na postu ředitele), dr. Urban - praktický lékař z Postoloprt, dr. Luboš Zimola, lékař a ředitel nymburské nemocnice. Za zastupitele by tam měl být starosta Erich Knoblauch, který už tam v současné době je. Dalším členem by prý mohl být dr. Lata a Petr Svoboda z Prahy.

16:48 Na programu už je diskuze. Pavel Aschenbrenner (ODS) říká, že ho hodně mrzí, že bod Nemocnice se nedostal na jednání. Prý byl připraven návrh na odvolání současné správní rady, připraveni jsou i noví "zachránci".

16:43 Návrh na sloučení dvou etap byl jednomyslně přijat. Přítomno je devatenáct zastupitelů.

16:40 Začíná bod Chrám chmele a piva, největší investiční akce v historii města. V návrhu je sloučení dvou etap výstavby. Objevila se prý určitá kolize termínů dvou staveb, sloučení etap by to mělo vyřešit. Čerpání dotace to prý neovlivní, krok město konzultovalo s poskytovatelem dotace. Peníze mají přijít z evropských fondů.

16:39 Jeden ze starších občanů si stěžuje, že v ulici Stavbařů je ve špatném stavu zastávka MHD. Stěžuje si hlavně na vandalismus. Starosta slibuje rychlé řešení.

16:37 Schválen byl tedy původní program. Teď budou vystoupení veřejnosti.

16:35 Dohoda zastupitelů zní: "O nemocnici se dnes jednat nebude, dohodli jsme se, že tento bod bude kompletně řešen za týden, na dalším jednání zastupitelstva. Termín je středa 8. dubna od 17 hodin.

16:34 Tak už se snad bude jednat, zastupitelé jsou zpět.

16:30 Zastupitelé jsou stále v kanceláři starosty a vyjednávají. Sporným bodem je žatecká nemocnice. Její zaměstnanci v minulých dnech předali městu podpisy za odvolání správní rady nemocnice. Podepsalo ji přibližně 110 ze 140 zaměstnanců. Odchod hlavně dvou členů správní rady (Martin Hanták a René Zugar) požadoval také Zdeněk Bergl, ředitel zdravotnického zařízení. Ten chtěl původně odstoupit ze své funkce, teď vyčkává a přemýšlí, zda nemocnici povede dále. Má prý ale jasné podmínky. Pokud zastupitelé správní radu neodvolají, jsou prý sestry a lékaři ochotni odejít z nemocnice. Podle starosty Knoblaucha došlo v minulém týdnu k jednání se zaměstnanci a k vysvětlení situace. Zugar už na své místo ve správní radě rezignoval, s Hantákem prý bude vedení města jednat o lepší komunikaci nebo jiných opatřeních.

16:19 Sál je zatím stále bez městských poslanců. Veřejnost na ně čeká, pětiminutová přestávka se určitě protáhne.

16:11 Zastupitelé opustili sál, není tam nikdo. Jednají v předsálí a kanceláři starosty o pokračování schůze a jejím programu. Diváků je tentokrát přítomno hodně, místa na sezení pro veřejnost jsou plně obsazena.

16:10 Zastupitelé nepřijali ale ani řádný program. Klub ODS požádal o pětiminutovou přestávku.

16:08 Radni Pavel Aschenbrenner navrhl dát bod Nemocnice do programu. Jeho nárh nebyl přijat, osm zastupitelů bylo pro, osm se zdrželo.

16:05 Starosta města Erich Knoblauch zahájil jednání. Přítomno je šestnáct zastupitelů.

16:00 Tým Žateckého a lounského deníku vás vítá u textového přenosu ze žateckého zastupitelstva. I když hlavním bodem by měl být Chrám chmele a piva, očekává se, že zastupitelé budou jednat také o napjaté situaci v žatecké nemocnici. V tuto chvíli by mělo jednání začínat, přítomno je ale zatím jen třináct zástupců občanů. Ti zatím jen diskutují mezi sebou.

15:49 Zastupitelé se pomalu scházejí k dnešnímu zasedání.