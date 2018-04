Žatcem projdou ostrostřelci z celé Evropy. Začíná jejich velké zasedání

Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka maso, uzeniny, lahůdky - LOUNY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Kauflandu ve městě LOUNY. , , Pracovní náplň , • prodej masa , • příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva , • manipulace se zbožím , , Požadujeme , • vyučení v oboru (prodavač nebo řezník) výhodou , • chuť do práce , • nezaučené zaučíme , , Nabízíme , • pracovní poměr na dobu neurčitou s pravidelně vyplácenou mzdou , • bonusy za plnění tržeb, zaměstnanecké nákupy, stravenky , • kreativní práci s lidmi s možností postupu , , V případě zájmu se v dopoledních hodinách zastavte přímo na prodejně, nebo svůj životopis zašlete na mzofova@prochazka.cz.. Pracoviště: Pmu cz, a.s., pracoviště louny, ul. václava majera, Václava Majera, č.p. 2898, 440 01 Louny 1. Informace: Michaela Zofová, +420 727 901 088.

Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů pracovník úklidu výrobních prostor. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce:Průmyslová č.p. 386, Louny , Co ti můžeme nabídnout?, nástup možný ihned, mzdu při nástupu od 19.000 Kč , přehodnocení mzdy po zkušební době a každoročně navyšování odměny za práci, odměnu za stoprocentní docházku, nadstandardní příplatky za práci v noci a o víkendech, 25 dnů dovolené,rozpis směn umožňuje si plánovat volný čas, příjemné a čisté pracovní prostředí, dlouhodobou jistotu pracovního místa, zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti, práce v regionu Louny, Co od tebe očekáváme? Jaké znalosti hledáme? Co bys měl umět? mít chuť pracovat ve směnném nepřetržitém provozu (práce na 12hodinové směny: 2 dny volno, 2 dny ranní, 2 dny volno, 2 dny noční - takto opakující se cyklus směn), zkušenost práce s úklidovou mechanizací , konání některých fyzicky namáhavějších úkonů, dodržování pracovní discipliny a předpisů souvisejících s výkonem práce, samostatný přístup a odpovědnost, manuální zručnost a pečlivost, Co budeš dělat? Za co budeš odpovědný?, zodpovědnost za úklid výrobních prostor, obsluha úklidové mechanizace podle pokynů nadřízeného, péče o bezprostřední okolí budovy závodu (zalévání stromů, keřů a květin, sekání trávy, úklid v bezprostřední blízkosti vstupů do budovy závodu), upozorňování na nedostatky a podílení se na jejich odstraňování v rámci úklidu, dotované stravování (obědy a poukázky), náborový příspěvek při doporučení nového zaměstnance, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), volnočasové poukázky, odměny a příspěvky u příležitosti životních a pracovních výročí a událostí, firemní a zájmové akce pro zaměstnance, dotované stravování (obědy a poukázky), náborový příspěvek při doporučení nového zaměstnance,příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), volnočasové poukázky, odměny a příspěvky u příležitosti životních a pracovních výročí a událostí, firemní a zájmové akce pro zaměstnance, kontakt: telefonicky 7:00-15:30 hod na č. 415626511, 415626526,415626580, na email: informace@fkc.cz, prace@fkc.cz. Pracoviště: Fujikoki czech s.r.o. - provozovna louny, Průmyslová, č.p. 386, 439 02 Cítoliby. Informace: Kateřina Janáčková, +420 415 626 511,415 626 526.