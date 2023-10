V oboru patří k mladším právníkům, profesně vyrůstá vedle zkušeného kolegy – lounského advokáta Jana Růžka s více než třicetiletou praxí. Spolu mají advokátní kancelář. „Po profesní stránce mi dal hodně, dost jsem se od něj naučil. Fungujeme samostatně, každý máme vlastní klienty, ale práci spolu konzultujeme a vzájemně si pomáháme. Chtěl bych mu tímto poděkovat, jak se o mě během mé čtyřleté praxe staral. Naše spolupráce funguje dobře. Domluvili jsme se, že bude pokračovat, i když budu samostatný advokát. Pokud tedy zvládnu v prosinci advokátní zkoušky,“ popisuje Jan Greisiger.

Advokátní koncipient JUDr. Jan Greisiger ze Žatce.Zdroj: Deník/Petr KinštV advokacii ho překvapilo, jak je tato práce různorodá a zároveň stresující. „Každý den dělám něco jiného, hodně hodin strávím v autě, jezdím po soudech, věznicích a často spím po hotelích, což není vždy pohodlné. Práce s některými klienty je dost náročná, často volají, na něco se ptají, ujišťují se. Hodně telefonátů je z mého pohledu nadbytečných, ale musím být profesionální a ke klientům vstřícný,“ přibližuje.

Na druhou stranu prý odměna odpovídá této náročné profesi. Právní zastoupení si platí klient vždy sám. Odměna advokáta se odvíjí podle složitosti věci a její časové náročnosti, přičemž je to zhruba od deseti tisíc korun a výše. „Lidé si někdy myslí, že advokát pracuje zadarmo, nebo za pár stovek na hodinu, nechápu kam na to chodí,“ diví se.

Ačkoliv pracuje Jan Greisiger jako koncipient, případů v trestním i občanském právu má za sebou celou řadu. „Na začátku každé trestní věci si případ zhodnotím a většinou dokážu říct, zda klienta na základě dostupných důkazů odsoudí, nebo ne. Mnozí klienti si představují, že když dají advokátovi peníze, tak ten zamává kouzelnou hůlkou a tím odčiní vše nezákonné čeho se dopustil. Takhle to nechodí. Vždy se snažím najít nejlepší řešení pro klienta a aplikovat ho na jeho konkrétní případ,“ vysvětluje absolvent Západočeské univerzity v Plzni, na které před dvěma lety složil doktorskou zkoušku z pracovního práva.

Občas se prý setkává s lidmi, kteří nechtějí platit, pokud rozsudek u soudu nedopadne podle jejich představ. „Práce advokáta něco stojí, na druhou stranu není výsledek nikdy jistý,“ říká Jan Greisiger.

Záleží na důkazní situaci, zkrátka na tom, co se přihodilo. „Pokud dá klient někomu pěstí na diskotéce, uvidí to pět lidí a je z toho kamerový záznam, tak takového člověka, který bude chtít, aby ho soud zprostil obvinění, obhajovat nebudu. To mu řeknu rovnou na začátku,“ popisuje příklad.

Takových případů je ale menšina, většinou si lidé nechají poradit. Z jeho zkušeností z praxe se zhruba sedmdesát procent klientů k činu dozná. Věc je pak možné vyřešit dohodou o vině a trestu se státním zástupcem, nebo prohlášením viny u soudu, což je významná polehčující okolnost, kterou soud při vynesení rozsudku musí zohlednit. „Pokud jdeme s klientem cestou doznání, tak mu častokrát umím vyřídit takzvané podmíněné zastavení trestního stíhání, z čehož nemá ve výsledku žádný postih. Za to jsou lidé velice rádi,“ přibližuje žatecký advokátní koncipient.

„Na druhou stranu pokud předložené důkazy jasně neprokazují vinu klienta, jdeme cestou rozporu jeho viny a snažíme se, aby jednání u soudu pro něj dopadlo zproštěním obžaloby,“ dodává.

Na svém profilu na sociální sítí zveřejňuje videa, kde lidem přibližuje situace, do kterých se mohou dostat a jak by je měli řešit. „Je to takové šíření osvěty, vědomosti v tomto oboru jsou mezi veřejností obecně malé. Kolikrát někteří lidé ani neví, kdo je státní zástupce a mnozí si myslí, že tresty dává policie, což je absurdní,“ vysvětluje Jan Greisiger.

Zmíněnému kickboxu se věnuje od deseti let, v poslední době bere sport jako koníček, aby si udržel fyzickou formu a duševní pohodu. „Rád sportuji, chodím běhat, věnuji se trenérské činnosti, pomáhám otci. Trénujeme děti i dospělé,“ říká. Poslední zápas absolvoval po tříleté pauze před rokem. Povedlo se, vyhrál mistrovství republiky, porazil i nejlepší české reprezentanty. „Zápasy mě už tolik nemotivují jako dřív. Možná se ještě něco naskytne, ale myslím, že tato kapitola mého života se pomalu chýlí ke konci,“ sděluje.