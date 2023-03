V ideálním případě by chtělo město se stavebními pracemi začít ještě letos, mají trvat jeden rok. Radnice nedávno vysoutěžila firmu, která kanalizaci vybuduje. S cenou 37,3 milionu korun včetně DPH zakázku získala společnost Vodohospodářské stavby.

Město se snaží na tuto velkou investici získat dotaci z operačního programu životní prostředí, v minulých dnech o ni požádalo. „Dotace může pokrýt až 70 procent uznatelných nákladů, její maximální možná výše je 26,1 milionu korun,“ sdělil mediální zástupce města Tomáš Kassal. „Požádáme o finanční spoluúčast i Severočeskou vodárenskou společnost, které kanalizaci po dokončení předáme,“ doplnil starosta Laibl.

V současné době se řeší čištění odpadních vod v Bezděkově individuálně, což není ideální. Podle starosty by se při dalším a případně větším vypouštění vod do okolí mohl opět sesunout svah. K tomu došlo u Bezděkova několikrát, přibližně před deseti lety jeden ze sesuvů zničil tamním myslivcům klubovnu. Vesnice stojí na kopci nad Ohří.

Na kanalizaci se napojí také nové domy

Po dokončení kanalizace se budou odpadní vody z Bezděkova odvádět řadem do Holečkovy ulice v Žatci a odtud dál na žateckou čističku odpadních vod. Celkem je v plánu stavba stok o celkové délce 2165 metrů. „Na kanalizaci se budou moci napojit developeři, kteří mezi Žatcem a Bezděkovem postavili rodinné domy, nebo to ještě plánují. Do patnácti, dvaceti let by podle nynějších záměrů výstavby měl Bezděkov splynout se Žatcem,“ připomněl starosta.

V druhé etapě plánuje město vybudovat kanalizaci na okraji Žatce směrem na Bezděkov, napojí se ni nové rodinné domy, které tam v minulých letech vyrostly. I na kraji Žatce je v plánu další výstavba, společnost Ekostavby proměňuje část bývalých kasáren na zónu s byty a rodinnými domy. U křižovatky silnic na Bezděkov a Louny vyroste supermarket Norma.

V plánech města je mezi Žatcem a Bezděkovem podél silnice, kterou nedávno převzalo do svého majetku od Ústeckého kraje, vystavět cyklostezku. Druhá má vést pod Bezděkovem, a to v rámci výstavby cyklostezky Ohře mezi Žatcem a Trnovany.