Druhá světová válka se blížila svému konci. Zbýval už jen necelý měsíc, když se nad žateckým západním vlakovým nádražím objevily americké stíhačky, takzvaní kotláři z 9. letecké armády USA. Ti na severozápadě Čech útočili na železniční přepravu, kulomety likvidovali kotle parních lokomotiv. Němečtí vojáci u žateckého nádraží po nich údajně několikrát ze země vypálili, což piloty vyprovokovalo k odvětě.

Jedna bomba dopadla do skladu uhlí, druhá do prostoru nádraží. Tam čekali lidé na vlak na Plzeň. Následky byly tragické. Nádražní budova byla zcela zničena, na jejím místě byla po válce postavena zcela nová. Mrtví civilisté byli odvezeni do žatecké márnice, řada lidí skončila se zraněními v nemocnici.

Pravděpodobně zemřelo 18 lidí. Většina z nich civilisté, kteří čekali na vlak na Plzeň. Třeba kadeřnice z Vroutku nebo výpravčí z Podbořan. Mezi mrtvými bylo i několik německých vojáků. Událost ze 16. dubna 1945 připomíná u nádraží památníček.

Pozůstatky druhé světové války, ale i pozdější působení československé armády se v menší míře objevují čas od času v okrese Louny dosud. Jde hlavně o nevybuchlou munici. Například letos v lednu nalezl muž při přehrnování usazenin v rybníce v Libořicích na Žatecku dělostřeleckou minu ráže 82 milimetrů.

Pyrotechnik ji odvezl k likvidaci. Stejně tak jako cvičnou minu, která se našla při stavbě kruhového objezdu u žateckých kasáren v polovině června.

K zajímavé situaci došlo loni v polovině května, kdy hned třikrát během jediného víkendu zasahoval policejní pyrotechnik. Muž, který prohledával bývalý vojenský prostor u Blšan u Loun za pomoci detektoru kovů nalezl 20 kusů protipancéřových tankových střel, dále tankové střely a jeden kus letecké pumy. U Vidhostic pyrotechnik zajistil čtyři minometné granáty a u Brodce dělostřelecký granát.

