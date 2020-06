Město Žatec si nechá vypracovat projektovou dokumentaci k revitalizaci sídliště v Šafaříkově ulici. Zakázku na základě výběrového řízení získá společnost Messor z Kadaně, město jí za to zaplatí 295 tisíc korun.

Kdy dojde k samotné revitalizaci, zatím rozhodnuté nebylo. Na konci léta by na jiném sídlišti, a to Jih, měla začít oprava chodníků v ulicích Javorová, Jabloňová a Lípová. Výběrové řízení vyhrála společnost Erka, původní asfaltové chodníky z osmdesátých let nahradí nový povrch z dlažby.