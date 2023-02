Právě cena je to, na čemž se nájemníci bytů a radnice nemohou už více než dva roky dohodnout. Ti se na přelomu milénia finančně podíleli na výstavbě panelového domu, kde bydlí, teď očekávají, že jim město po více než dvaceti letech byty prodá za pro ně přijatelné ceny. Řádově za nižší stovky tisíc korun. Radnice ale požadovala několikanásobně víc, argumentovala, že nemá v ruce zákonný důvod, proč cenu výrazně snížit.

Ulice u pošty v Žatci se začne opravovat. Zmizí ale polovina parkovacích míst

„Zadali jsme zpracování nového znaleckého posudku, který bude vycházet z aktuálních cen na trhu s nemovitostmi. Až bude hotový, mělo by to být v březnu, budeme řešit, co dál,“ řekl starosta Radim Laibl. Podle něj by měla být celá věc uzavřena do konce letošního června. Posudek má reflektovat aktuální situaci na realitním trhu, v době, kdy se zpracovával předešlý a ze kterého vzešly radnicí požadované částky, byly ceny bytů v Žatci na svých maximech.

Ze strany nájemníků je představa o ceně zmíněné tři tisíce korun za metr čtverečný, což u bytu 3+1 činí přibližně čtvrt milionu korun. Radnice dosud za takový byt požadovala přibližně jeden a půl milionu korun.

Zloděj na Lounsku vykradl sedm aut. Kriminalisté recidivistu lapili

„Nechceme byty od města zadarmo, ale částka, kterou požaduje, je strašně vysoká. Měla by se ještě hodně snížit,“ sdělil nájemník Tomáš Chrenko. Eva Ležalová v domě poblíž Penny Marketu bydlí už čtvrt století. „V roce 1998 jsem za byt 3+1 dávala 168 tisíc, v té době to byly velké peníze. Kdybych si tehdy místo toho pořídila družstevní byt, dnes bych měla anuitu dávno splacenou a měla bych byt v osobním vlastnictví bez dluhů,“ popsala.

Radnici se nedávno přihlásil úplně jiný zájemce, který by chtěl byty kompletně koupit. „Pro nás jsou jen dvě možnosti. Buď byty koupí současní nájemníci, nebo zůstanou v majetku města a jejich obyvatelé budou dál platit nájem,“ popsal starosta s tím, že nájemníci mají k bytům předkupní právo.

Dlouhodobě je zastupuje advokát Zdeněk Joukl. „Za sebe konstatuji velmi pozitivní změny v komunikaci ze strany vedení města,“ uvedl. Nájemníkům nezbývá věřit, že se kauza s byty brzy dotáhne k jejich spokojenosti.

Lounsko vidělo slabou polární záři. Pozorovatelé budou mít ještě šanci

Majitele bytového domu, ať se jím stanou nájemníci, nebo zůstane městu, čekají v nejbližší době vysoké investice v řádech desítek milionů korun. V první řadě je třeba provést rekonstrukce výtahů, kterým končí životnost, a energetické úspory. Panelák není zateplený.

Devítipodlažní panelový dům se 72 byty ve třech vchodech se stavěl v druhé polovině devadesátých let, jeho kolaudace proběhla v říjnu 1998. Do Žatce na jeho výstavbu přišla státní dotace 23 milionů korun, kvůli ní bylo na bytech zřízeno v roce 2000 na dvacet let zástavní právo. Město nemohlo byty po tu dobu prodat.