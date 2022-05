Zlevnění z předpokládaných 660 na 630 korun včetně DPH za jeden GJ tepla čeká obyvatele sídliště Jih 2 od začátku nové topné sezony. Přejdou do nižší cenové sazby za tepelnou energii Žatecké teplárenské (ŽT), a to díky investici, kterou tato městská společnost nedávno na sídlišti zahájila. „Hotovo by mělo být v srpnu, než začne topná sezona,“ sdělil ředitel ŽT Pavel Jonáš.