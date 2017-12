Žatec chce prodat část papíren. Místo archivu mohou být byty pro Nexen

Žatec - Vedení města chce prodat budovu za odhadních jedenáct milionů korun. Zastupitelé však nejsou jednotní, někteří jsou proti.

Spodní část bloku budov bývalých papíren na rekonstrukci čeká.Foto: Deník/Petr Kinšt

Město Žatec nabízí spodní část bývalých papíren k prodeji. Původně tam měla být nová kuželna a archiv radnice, teď se plány možná změní. O opuštěný objekt už projevila zájem společnost, která by jej chtěla přestavět na byty pro korejský Nexen. Ten v průmyslové zóně Triangle u Žatce staví továrnu na výrobu pneumatik a už v příštím roce hodlá zaměstnat až 500 lidí.

„Ozval se nám jeden konkrétní zájemce, který přišel se záměrem koupit od města spodní část bývalých papíren a zřídit tam malé byty pro zaměstnance Nexenu. Kvalitní pracovní síla dnes na ubytovny nechce, proto má Nexen o byty v Žatci zájem,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

Město zveřejnilo záměr prodat budovu za cenu 11 milionů korun, kterou stanovil posudek. „Pokud přijde konkrétní nabídka ke koupi, tak budou o prodeji rozhodovat zastupitelé. A to nejdřív v únoru příštího roku,“ dodala starostka.

Už nyní je jisté, že rozhodnutí zastupitelů nebude jednohlasné. Proti prodeji je například místostarostka Jana Nováková. „Mně se prodej zbytku papíren nelíbí. Peníze za prodej by sice byly pro město dobré, ale i tak nesouhlasím. Podle záměru města by ve spodní části papíren měly být kuželna a archiv radnice, toho bychom se měli držet. Archiv je pro město nezbytný,“ sdělila Nováková s tím, že spodní část papíren není k přestavbě na byty příliš vhodná. V blízkosti papíren například podle ní chybí parkoviště pro budoucí obyvatele. „Kde máme navíc záruku, že za čas tam nebudou bydlet nějací sociálně slabí obyvatelé?“ ptá se Jana Nováková.

Kde bude kuželna?

Podle starostky Zdeňky Hamousové by se daly najít jiné varianty umístění kuželny i archivu. Město už má vytipovaný objekt, kde by nová kuželna mohla být. „Třeba v bývalé kotelně vedle základní umělecké školy, kterou se městu dlouhodobě nedaří prodat. Za těch 11 milionů korun, které bychom prodejem spodní části papíren získali, bychom objekt mohli přestavět. A ještě by určitě zbylo. Díky tomu bychom měli ve městě další dvě opravené budovy,“ sdělila. Podle jejích slov má město prostředky k tomu, aby v papírnách zabránilo případnému vzniku ubytovny pro sociálně slabé.

Budovy papíren v Žatci pocházejí z přelomu 19. a 20. století, kdy byla zdejší továrna největší papírnou v celém Rakousku-Uhersku. Výroba skončila v roce 2004. Blok budov chtěl tehdejší nový vlastník, developerská společnost, zdemolovat. Město tomu předešlo tak, že je získalo do svého majetku. Horní část objektu prošla v minulých letech rekonstrukcí za 40 milionů korun, vznikl tam moderní depozitář žateckého regionálního muzea a společenské centrum. Podobně vysoké náklady by si vyžádala rekonstrukce zbytku bývalých papíren. Město na ni zatím peníze nenašlo.

Spodní část objektu není jediným místem v Žatci, o které projevili investoři zájem v souvislosti s ubytováním zaměstnanců Nexenu a společností, které velkou továrnu u Žatce stavějí. Pro potřeby Korejců se ve městě přestavují některé bývalé sklady chmele, k ubytování jim slouží například celý hotel U Hada.