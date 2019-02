Senioři, pejskaři, sportovci, zamilované páry, děti, rodiny. Ti všichni každý den využívají k procházkám a dalším relaxačním aktivitám žatecké parky. Ty ale už dlouhou dobu neprošly zásadnější revitalizací, obnova se zatím vždy odložila, konkrétní kroky se dosud neděly. Dočkají se parky v Žatci nové podoby? Vedení města říká ano, prozatím se ale neví, kdy a jak. Navrhnout další kroky by mohla studie, na jejího zpracovatele město vypíše výběrové řízení.

„Chceme, aby to bylo komplexní řešení. Park by si revitalizaci jistě zasloužil, potřebuje ji. V budoucnu s ní určitě počítáme, postupně jí projdou všechny části, pod nemocnicí i spodní park. Chceme parky oživit a zkulturnit,“ tvrdí žatecký místostarosta Jaroslav Špička.

Shoda na zkulturnění zeleně v Žatci je. Pro je většina zastupitelů i veřejnosti. „Úprava by jistě prospěla, vdechla by jim nový život. Některá místa jsou zanedbaná, hlavně ve spodním parku. Pěkný by byl třeba i nový mobiliář,“ myslí si například Petr Šlajer ze Žatce.

Shoda ale zatím není na objemu prací. Není jasné, jak rozsáhlá by revitalizace měla být. O obnově se přitom diskutuje už několik let, zatím se ale odkládala. Zhruba před rokem a půl sice město chtělo vypsat poptávkové řízení, ale nakonec od toho ustoupilo, právě kvůli velmi nejasnému zadání. „Revitalizaci připravujeme. O rozsahu se bude ale teprve rozhodovat,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

První konkrétní krok se chystá. Radnice nechá nyní zpracovat studii, podle té se pak má postupovat dál. „Aktuálně připravujeme výběrové řízení na zhotovitele studie. Až bude hotová, zastupitelé se podle ní budou moci rozhodovat,“ pokračovala Mazánková. „Studii necháme zpracovat v maximálním rozsahu,“ dodala.

Diskutuje se i o atrakcích

Zastupitelé následně budou moci diskutovat a říct, jak velká revitalizace bude. Zda celková, nebo zda se budou vybírat ze studie jen některé části. Diskutuje se například také o dětském hřišti, lanovém centru, vedení města ale nyní nechce konkrétní prvky v parku komentovat.

V zastupitelstvu byly v minulosti slyšet také hlasy, které se přikláněly k vypsání architektonické soutěže na vzhled parku. Tvrdily, že ze soutěže odborníků by mohly vzniknout zajímavé nápady. Podle vedení Žatce se o tom ale nyní neuvažuje.

A kdy by se s proměnou mohlo začít? To zatím není vůbec jisté. Hotové nejsou projekty, jasné není zadání, sehnat se musí také peníze. Vedení města říká, že by rádo co nejdříve. „Pokud vše půjde dobře, mohla by se nějaká část začít možná už v příštím roce,“ myslí si Špička. „Velmi pravděpodobně pak revitalizace parku bude probíhat na etapy,“ dodal žatecký místostarosta. Záležet bude také na financích, zda se městu podaří sehnat dotace na obnovu či kolik peněz zastupitelé uvolní.