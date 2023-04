Téměř miliardová ztráta chmelařů. Přemýšlím, že skončím, říká žatecký pěstitel

/FOTO, VIDEO/ Karel Lebeda z Tuchořic na Žatecku patří k menším pěstitelům chmele. Ze svých necelých tří hektarů chmelnic v průměru sklidí tři až čtyři tuny této plodiny, loni, při extrémně špatné úrodě, která postihla kvůli teplu a suchu všechny české zemědělce v tomto oboru, měl poloviční výnos. Peníze z prodeje chmelu mu ani zdaleka nepokryly zvýšené náklady na výplaty brigádníků, naftu do traktorů, uhlí do sušárny nebo hnojiva a drátky do chmelnice, prodělal čtvrt milionu korun.

Konference ve Chmelařském institutu v Žatci. | Video: Deník / Petr Kinšt

„Přemýšlím, že letos dělám chmel naposledy. Nepotřebuji, abych na něm prodělával a dotoval to,“ řekl Karel Lebeda. Podobně jako on je na tom celá řada českých chmelařů. Kvůli loňským velmi nízkým výnosům, rapidnímu nárůstu nákladů a uzavřeným dlouhodobým smlouvám s pevnou cenou za jeho prodej vykázali čeští pěstitelé za loňský rok ekonomickou ztrátu v celkové výši zhruba 800 milionů korun. Podle údajů Svazu pěstitelů chmele činil rozdíl mezi náklady a cenou na jednu tunu chmele okolo 180 tisíc korun. „Důvody jsou dva. Jedním z nich je, že se loni chmel neurodil. U žateckého poloraného červeňáku byla nejhorší úroda od roku 1964. Když vezmeme všechny odrůdy dohromady, byla nejhorší za posledních dvacet let. Druhý důvod je ten, že loni vylétly nahoru ceny všeho, hlavně energií,“ vysvětlil předseda Svazu pěstitelů chmele Luboš Hejda. Energeticky náročná je hlavně sklizeň, velké množství elektřiny spotřebují stroje česaček, sušárny pak zase plynu nebo lehkého topného oleje. Rušení poboček České pošty zasáhne Louny i Žatec. Tady už dopis nepošlete Vysokým nákladům čelí pěstitelé chmele i pro letošní rok, právě teď se ve chmelnicích rozebíhají první jarní práce. Provádí se řez a zavěšování drátků – chmelovodičů. „A bohužel opět to vypadá, že letošní rok bude pro české chmelaře prodělečný. Kdyby byla průměrná sklizeň, tak rozdíl mezi náklady a cenou bude na jednu tunu chmele činit zhruba 70 tisíc korun,“ sdělil předseda Chmelařství, družstvo Žatec Zdeněk Rosa. Cenový šok Po loňském cenovém šoku, kdy chmelařům dramaticky stouply veškeré vstupy, se letos očekávají náklady o něco nižší, i tak je ale prodejní ceny chmele nepokryjí. Ty totiž rostou jen pozvolna, pěstitelé mají uzavřené dlouhodobé smlouvy na několik let dopředu. „Nárůst cen chmele se začne projevovat postupně, jak budou staré smlouvy končit a budou se uzavírat nové. Aby cena chmele odpovídala zvýšeným nákladům, měla by se zvýšit o dvacet až třicet procent,“ přiblížil Rosa. Na ceně piva pro konečného zákazníka se toto navýšení projeví jen nepatrně, podstatně větší roli na její tvorbě hrají jiné faktory. Na stavbu D7 u Loun se vrátili dělníci. O rozsahu prací rozhodnou zkoušky Čeští pěstitelé a šlechtitelé chmele se sládky pivovarů spolupracují dlouhodobě, v žateckém Chmelařském institutu probíhají pravidelná setkání. V minulých dnech se tam uskutečnil 25. ročník konference s názvem Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví. Dorazilo přes sto českých sládků z velkých i malých českých pivovarů. „Seznamujeme sládky s českými odrůdami, které jsou pro ně k dispozici. Dřív se vařily téměř pouze ležáky, čemuž odpovídal dlouhodobý vývoj v našem chmelařství. V posledních letech vstupují do popředí výrazná aromatická piva, rozmanitost pěstovaných odrůd se zvýšila,“ vysvětlil Rosa. FOTO, VIDEO: V Žatci u Ohře pokračuje výstavba cyklostezky na Nechranice Stále ale převládá tradiční žatecký poloraný červeňák. Je možné, že se do budoucna více rozšíří odrůdy, které jsou méně náchylné na teplotní a srážkové extrémy během růstu, aby výnosy a kvalita chmele tolik nekolísaly. Záležet ale bude na zájmu pivovarů, pěstitelé přistoupí k jejich výsadbě pouze v případě, že budou mít své zákazníky.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu