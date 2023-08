Výborný: Sklizeň chmele bude průměrná, negativní vliv na cenu piva to nemá mít

ČTK

Pěstitelé očekávají průměrnou úrodu chmele, což by nemělo mít negativní vliv na cenu piva. Řekl to ve čtvrtek 31. srpna ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na chmelnici u Loun. Ceny potravin obecně klesají s tím, jak zpomaluje inflace, nic podle Výborného nenasvědčuje tomu, že by cena za půl litr točeného piva překonala 70 korun.

Chmel. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý