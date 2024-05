Pivní klání, průvod, hudba i ochutnávka zlatavého moku. Žatec zve na Chmelfest

Štafeta v pití piva na ex, hod chmelovým žokem, chytání tácků, pivní kvíz. To je Memoriál Lojzy Lupulína. K tomu přidejme recesistický průvod, ochutnávky piv, žehnání chmelové úrodě a spoustu kultury a zábavy. Když toto vše sečteme, vyjde nám Chmelfest. Jarní chmelařská oslava opět láká do Žatce, bavit se tam budou už v sobotu 4. května.

Chmelfest v Žatci | Foto: Deník/Hynek Dlouhý