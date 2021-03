Na tři sta tisíc korun vyčíslila žatecká radnice škodu, která vznikla její příspěvkové organizaci Chrám chmele a piva.

Chrám chmele a piva v Žatci | Foto: Deník / archiv

Požadovat ji bude po jejím bývalém pověřeném řediteli. Organizace se kvůli prodělečné restauraci s minipivovarem dostala do finančních problémů, město do ní muselo napumpovat další miliony korun nad rámec ročního příspěvku. Nyní je městská restaurace zavřená, připravuje se její pronájem. Nový provozovatel by měl být znám na jaře.