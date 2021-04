Do budoucna by se to ale mělo změnit, nemocnice a město zřízení „urgentu“ plánují. „Necháváme nyní zpracovat studii, následovat by mělo vypracování projektové dokumentace. Rádi bychom to měli připravené do konce letošního roku,“ potvrdil místostarosta Radim Laibl a dodal, že ministerstvo zdravotnictví zařadilo žatecký špitál do státem garantované sítě urgentních příjmů.

Příprava je teprve na počátku, studie by měla napovědět, jak nejlépe specializované pracoviště v nemocnici vybudovat. Podle současného konceptu by mělo vzniknout v „účku“ mezi dvěma křídly budov, v jednom z nich je nyní chirurgická ambulance, na dosah jsou sály, rentgen a CT. Výstavba nového oddělení přijde na desítky milionů korun. „Kolik přesně bude stát, napoví až studie a projekt. Velkou část nákladů by ale měla pokrýt dotace, o kterou chceme požádat,“ vysvětlil Laibl.

Přesný termín, kdy by mělo emergency začít fungovat, zatím není. Nějaký čas bude trvat projektová příprava, poté vyhodnocování žádosti o dotaci a příprava stavby. Nejdříve by se tak mohlo začít budovat až v průběhu roku 2022. „Projektové věci chceme mít hotové do konce roku, pak požádáme o dotaci,“ zopakoval Laibl.

V Žatci také přemýšlejí nad dalším rozvojem nemocnice. „Chceme nechat vypracovat studii, jak by měla vypadat nemocnice v budoucnosti. Měl by to být takový koncept rozvoje na příštích deset let, abychom věděli, co je v nemocnici potřeba, čemu se věnovat,“ řekl místostarosta.

Mluví se například o přesunu některých oddělení nebo pracovišť v rámci areálu, aby bylo jejich fungování efektivnější. Do hry by opět mohl vstoupit také nový dětský pavilon. Do budovy, kde je dětské nyní, by se pak mohla rozšířit léčebna dlouhodobě nemocných.

O výstavbě nového dětského oddělení se v Žatci mluvilo už před několika lety, vzniklá studie ale nakonec nebyla realizována. Stamilionový projekt tehdy nové vedení nemocnice a zástupci města vyhodnotili jako příliš nákladný a neefektivní. Pokud by nová studie doporučila výstavbu dětského pavilonu, měl by mít jiné parametry, více by měl zohledňovat moderní trendy. „Nové dětské by bylo fajn, je stále ve starých prostorách, daleko od dalších oddělení, přitom zbytek nemocnice už byl zrekonstruovaný. Za mě určitě ano,“ myslí si například Žatečan Pavel Semerád. „Medicína směřuje pořád dopředu, nemyslím si, že je potřeba velké nové a drahé oddělení se spoustou lůžek. Možná by mohlo být někde v budovách, které se opravily před pár let,“ oponoval Milan Dvořák. „Děti, které musí do nemocnice, si podle mého zaslouží pěkné a moderní prostředí. Určitě jsem pro nové dětské,“ řekla zase Alena Vozábalová.

Město Žatec, které je vlastníkem nemocnice, v minulých letech investovalo do areálu špitálu zhruba 300 milionů korun. Zmodernizovala se interna, chirurgie, gynekologie. Městská pokladna pravidelně posílá do nemocnice také miliony korun na provoz.