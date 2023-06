Práce na dvoukilometrovém úseku cyklostezky Ohře ze Žatce směrem na Nechranice finišují. Hotovo má být v červnu, nový úsek je od železničního mostu až k chatkám pod Záhořím. Řada sportujících novinku vítá, najdou se ale také kritici vyasfaltované cesty.

V Žatci u Ohře finišuje výstavba cyklostezky směrem na Nechranice. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

Po dokončení se z cesty stane cyklozóna. „Na komunikaci nelze kvůli zachování vjezdu motorových vozidel pro obsluhu okolních nemovitostí a údržbu řeky a lesních pozemků zřídit cyklostezku. Proto je navržena cyklozóna, kde bude umožněn vjezd vyznačených motorových vozidel a bude platit zvláštní úprava provozu,“ vysvětlil Jiří Dobruský ze žatecké radnice.

V zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce. Řidič auta tam smí jet rychlostí nejvýše 30 km/h.

OBRAZEM: Lidl, Norma, Billa. V Lounech a Žatci vyrostou nové obchody

Novou trasu budou jistě hojně využívat cyklisté, výletníci, bruslaři i běžci. Řada se jich již těší, vítají to.

Ozývaji se ale také kritici, často z řad zahrádkářů. Ti sice vítají zpevnění cesty, kteru také často využívají, nelíbí se jim ale provedení. Bylo podle nich při stavbě výrazně poničeno okolí cesty a řeky, nevěří, že se vše vrátí do původního stavu. Stěžují si také na údajně nevhodně udělané některé nájezdy a vysoké obrubníky, cesta je někde výš než okolí, podle nich bude obtížné se někde na cestě vyhýbat.

Práce na tomto úseku začaly v loňském roce. Na právě stavěný úsek cyklostezky Ohře by měl navázat další, 2,1 kilometrů dlouhý kolem Stroupče do Přívlak. Ten by měl stavět Ústecký kraj.Město Žatec zaplatí za svůj úsek 12 milionů korun, část nákladů pokrývá dotace. Náklady u části Ústeckého kraje se odhadují na 18 milionů. Po dokončení obou úseků bude cyklostezka mezi hrází Nechranic a Žatcem hotová, část u Stranné nedávno postavilo Březno.