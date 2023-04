Od železničního mostu až k chatkám pod Záhořím pokračují práce na dvoukilometrovém úseku cyklostezky Ohře ze Žatce směrem na Nechranice. Hotovo má být na přelomu jara a léta.

V Žatci u Ohře pokračuje výstavba cyklostezky. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

V Žatci postavili v minulých letech na obou březích několik úseků cyklostezky, aktuálně se pracuje na dalším, dvoukilometrovém úseku. Práce na něm začaly v loňském roce. Buduje se mezi železničním mostem přes Ohři u Libočan a chatkami pod Záhořím. Polní cesta na levém břehu se promění v asfaltovou s obrubníky.

Po dokončení, mělo by to být na přelomu jara a léta, se z cesty stane cyklozóna. „Na komunikaci nelze kvůli zachování vjezdu motorových vozidel pro obsluhu okolních nemovitostí a údržbu řeky a lesních pozemků zřídit cyklostezku. Proto je navržena cyklozóna, kde bude umožněn vjezd vyznačených motorových vozidel a bude platit zvláštní úprava provozu,“ vysvětlil Jiří Dobruský ze žatecké radnice.

V zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce. Řidič auta tam smí jet rychlostí nejvýše 30 km/h.

Na právě stavěný úsek cyklostezky Ohře by měl navázat další, 2,1 kilometrů dlouhý kolem Stroupče do Přívlak. Ten by měl stavět Ústecký kraj.

Město Žatec zaplatí za svůj úsek 12 milionů korun, město chce část nákladů pokrýt z dotace. Náklady u části Ústeckého kraje se odhadují na 18 milionů. Po dokončení obou úseků bude cyklostezka mezi hrází Nechranic a Žatcem hotová, část u Stranné nedávno postavilo Březno.