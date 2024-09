Pro předplatitele

Jak by mohlo divadlo a jeho nejbližší okolí vypadat, napověděla vizualizace architekta Ondřeje Tučka.

Petr Kinšt dnes 06:20

/VIZUALIZACE/ Rekonstrukce současné historické budovy, demolice přístavby ze šedesátých let, kde se nacházejí pokladna a šatny, výstavba nového objektu, ve kterém vznikne druhý sál pro stovku diváků. Rekonstrukce sousedního domu k ubytování účinkujících a na kanceláře. K tomu revitalizace zahrady a vznik propojky pro pěší do ulice Obránců míru kolem bývalé vojenské věznice. Takto by měla vypadat rekonstrukce městského divadla v Žatci a nejbližšího okolí. Radnice postoupila v její přípravě, hledá projektanta rekonstrukce.