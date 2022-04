Vedení města tento výsledek nepřekvapil. „Bylo to potvrzení našeho záměru, všichni jsme předpokládali, že anketa takto dopadne,“ uvedl místostarosta Žatce Jaroslav Špička.

FOTO: Vydařená akce na lounském výstavišti. Jarní trh nabídl mnoho zajímavého

Přestože obvyklá slavnost potrvá dva dny, přesto dojde k některým změnám. Předcházet by jí měla řada kulturních a společenských akcí, což by měly organizačně obstarat různé spolky. „Také samotná Dočesná bude mít několik různých pořadatelů, už tedy nebude vše jen na bedrech Městského divadla Žatec. To bude mít na starost program v letním kině a oficiálně také na náměstí Svobody, kde je ale možné, že program scény zajistí některá agentura. Své vlastní pořadatele pak bude mít festival minipivovarů na náměstí Prokopa Velkého a historické tržiště ve Dvořákově ulici. Program v Klášterní zahradě zajistí Chrám chmele a piva, Gastrofood Festival na Hošťálkově náměstí připraví turistické informační centrum. Program ve svém areálu zajistí i Žatecký pivovar,“ vypočetl Tomáš Kassal.

Dočesná se v Žatci tradičně koná první víkend v září.