Hlavní scéna bude opět na náměstí Svobody. Vše odstartuje v pátek 6. září v 18 hodin. Už o půl hodiny později návštěvníky potěší vokální skupina Fragile, následovat bude Maduar, který slaví 30 let na scéně. Páteční program v centru uzavře rocková skupina Metalinda.

V sobotu se začne už v 10, startuje dechovka Strahovanka. Ve 13.30 je v programu oblíbený živý obraz, strhávání štoků a česání chmele z nejmenší chmelničky na světě. Od 14 hodin zazpívá David Mattioli, uslyšíte výsledky degustace, a hned poté The Cello boys. Od 20 hodin potěší Dasha.

Odpoledne v 17 hodin se bude křtít kniha Žatecký román, na které se podílelo rekordních 777 autorů. Během dne se návštěvníci mohou těšit také na tradiční soutěže – tanec s korbelem piva na hlavě nebo česání chmele na čas. Na hlavní scéně bude moderovat oblíbený bavič Zdeněk Izer.

Nejatraktivnější program bude i letos v letním kině. Je to jediná scéna Dočesné, kam se návštěvníci nedostanou zadarmo. Vstupenky v předprodeji byly levnější, aktuálně se prodávají za 790 korun.

A koho tam lidé uvidí? Lucii Bílou, J.A.R., Davida Kollera, No Name nebo Fast Food Orchestra.

Na další scéně, na Hošťálkově náměstí, se v pátek ukáže Znouzectnost, v sobotu domácí ZUŠ a Jahtec Jammin‘ Job. Na na náměstí Prokopa Velkého zaujme v pátek v noci Ventolin. A v sobotu například Skyline nebo Midi Lidi.

Středověkou hudbu, kejklíře, šermíře, ohňovou show a dobová řemesla uvidí návštěvníci ve Dvořákově ulici. Další program se chystá do Klášterní zahrady. V sobotu od 14 hodin zahraje Průvan, od 18 Lochness, od 20 hodin kapela Kliďánko.

Klidovou zónu s občerstvením a posezením najdete v areálu Žateckého pivovaru. Naopak živo bude na náměstí 5. května a na Žižkově náměstí, kde budou kolotoče a další atrakce. Food festival potěší chuťové pohárky na Hošťálkově náměstí.

Streetball se bude hrát v rámci Underwall festivalu, který se bude konat u skateparku pod Nákladní ulicí. V sobotu tam bude také program, od 21:30 se představí Vladimir 518 a Mike T.

Během Dočesné bude probíhat také řada doprovodných akcí. Třeba Ochutnej Žatec. Čtyři pivovary uvařily festivalové pivo ze stejných surovin, lidé je budou degustovat a vybírat nejlepší. Degustovat se bude v sobotu 7. září od 10 hodin u infocentra Chrámu chmele a piva. V Chovatelském areálu bude výstava králíků, drůbeže a holubů, v Husitské baště bude přístupná expozice Muzea Homolupulů.

NEXEN stage – náměstí Svobody

PÁTEK 6.9.

18:00 Slavnostní zahájení, 18:00 – 18:30 Drum band Františka Zemana, 18:30 – 19:30 Fragile, 20:00 – 21:00 Maduar, 22:00 – 23:00 Metalinda.

SOBOTA 7.9.

10:00 – 11:00 Strahovanka, 11:30 – 12:30 Junior Big Band ZUŠ Litvínov, 13:00 – 13:25 Slavnostní zahájení, 13:30 – 16:00 Živý obraz – strhávání štoků, pletení věnců, česání chmele, 14:00 – 15:00 David Mattioli, 15:00 – 15:25 vyhlášení výsledků degustace piv, 16:00 – 17:00 The CELLO boys, 17:00 – 17:15 křest knihy Žatecký román, 17:45 – 18:45 Atmo Music, 20:00 – 21:00 Dasha a Pajky Pajk orchestr, 22:00 – 23:00 MoveBreakers

BUDÍK stage – Hošťálkovo náměstí

PÁTEK 6.9.

18:00 – 19:20 Pilsner Jazz Band, 20:00 – 21:10 Discoballs, 21:50 – 23:00 Znouzecnost

SOBOTA 7.9.

13:00 – 13:45 The Little Bit Band – ZUŠ Žatec, 14:30 – 15:40 Ponožky pana Semtamťuka, 16:20 – 17:30 Jahtec Jammin‘ Job, 18:10 – 19:20 Boners, 20:00 – 21:10 Screwballs, 22:00 – 23:00 Flamengo Reunion Session

DOČESNÁ NA PROKOPU – nám. Prokopa Velkého

PÁTEK 6.9.

17:15 – 17:30 Slavnostní zahájení, 17:30 – 18:30 Acid Row, 19:00 – 19:45 Marked As An Enemy, 20:30 – 21:30 Truth Is Out There, 22:00 – 23:15 Ventolin

SOBOTA 7.9.

10:00 – 10:15 Slavnostní zahájení, 10:15 – 11:00 BIG BAND, 11:30 – 12:30 Přepište dějiny – podcast o historii žateckého chmele, 13:15 – 14:00 Blue Chesterfield, 14:45 – 15:45 Skyline, 16:30 – 17:15 The Valentines, 18:00 – 18:45 Pohřební Kapela, 19:30 – 20:15 Aiko, 21:00 – 22:15 Midi Lidi

GRAPE SC stage – areál letního kina

SOBOTA 7. 9.

12:00 – 12:15 Slavnostní zahájení, 12:15 – 13:15 Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska, 13:55 – 14:55 J.A.R., 15:35 – 16:35 David Koller, 17:15 – 18:15 No Name, 18:55 – 19:55 Walda gang, 20:35 – 21:35 Poletíme? 22:15 – 23:15 Fast Food Orchestra

HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ – Dvořákova ulice

PÁTEK 6.9.

18:00 – 22:00 Historický program

SOBOTA 7.9.

12:00 – 22:00 Historický program

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA – třída Obránců míru

PÁTEK 6.9.

18:00 – 19:30 Album

20:00 – 22:00 Hon na medvídka

SOBOTA 7.9.

10:00 – 12:00 Dětský program, 10:00 – 17:00 Atrakce pro děti, 14:00 – 15:30 Průvan, 16:00 – 17:30 Stará sešlost, 18:00 – 19:30 Lochness, 20:00 – 22:00 Kliďánko

FESTIVAL UNDERWALL – rampy pod Nákladní ulicí

SOBOTA 7.9.

09:00 – 15:00 Streetball cup Žatec 2024, 15:00 – 16:00 DJ Headbusta, 16:00 – 17:00 CJ & KK, 17:15 – 18:00 PJ, 18:30 – 19:30 Sawsane, 20:00 – 21:00 58G, 21:30 – 22:30 Vladimir 518 + Mike