Řada lidí ale kritizuje, že je během Dočesné vstup do letního kina zpoplatněný. Ano. Tu kritiku slýchávám poměrně často. Je třeba si ale uvědomit, že za kvalitu se obecně platí. Pokud by se vstupné do letního kina neplatilo, program by tam v takovéto podobě nebyl. Nebyly by na něj jednoduše peníze.

Lidé většinou hodnotí Dočesnou podle programu. Jak vnímáte ten letošní? Myslím, že se nám povedlo v rámci možností připravit kvalitní program, že si každý návštěvník najde něco, co ho bude zajímat. Slavnosti připravujeme s organizátory jednotlivých scén hlavně pro Žatečany, myslím, že mohu říct za všechny organizátory, že budeme rádi, když jich přijde co nejvíc. Dočesnou bereme jako oslavu chmele a piva, setkávání lidí, kteří mají vztah k Žatci. Program je doprovodným bonusem slavností, včetně náměstí Svobody před radnicí. „Hudební festival“ v sobotu v letním kině je takovou třešinkou na dortu celých slavností.

Jaké jsou tedy příjmy Dočesné?

Dočesná je financována přibližně ze dvou pětin městem formou dotace, další zdroje jsou iniciativou městského divadla. Pětinu tvoří příjem z pronájmu plochy stánkům včetně pivovarů, pětina jsou peníze od partnerů a dotace z Ústeckého kraje a jedna pětina je vstupné z letního kina. Pokud nechceme, aby do Dočesné dávalo město další peníze a naopak chceme zachovat při výrazných nárůstech honorářů účinkujících alespoň určitou kvalitu a barevnost doprovodného programu, bez vstupného to nejde. Asi by město mohlo poskytnout vyšší dotaci, ale myslím, že to není správná cesta a finance je lepší využít na jeho zvelebování.

Dřív se za Dočesnou neplatilo vůbec.

To slýchávám často. Tehdy byl nejvyšší honorář 350 tisíc korun, standardní kapely se pohybovaly kolem 100 až 150 tisíc korun. Dnes tyto kapely mají honoráře od 500 do 900 tisíc. Stačí se podívat do databáze zveřejněných smluv a každý si může udělat představu, kdo za jaké peníze vystupuje a zda na to pořadatel bude mít. A to se bavíme pouze o uměleckých honorářích, které tvoří zhruba dvě třetiny nákladů Dočesné. Za léta organizování akcí s profesionálními a „drahými“ soubory v Žatci, při kterých se vybírá vstupné, máme poznatky, že je navštíví sotva čtvrtina místních a většinu tvoří mimožatečtí návštěvníci, pro které není problém uhradit vstup v den akce v plné výši. Chápu, že je to skladbou obyvatelstva a sociálními a ekonomickými aspekty. Buď budeme dělat akce zadarmo bez kvalitních souborů, nebo s kvalitními soubory za vstupné, které odpovídá jejich honorářům. Polemizovat o tom asi nemá příliš smysl. Podobně můžeme diskutovat, proč třeba máme tak drahý benzín.

Když jsme u peněz, jaký je letošní rozpočet Dočesné?

Pohybujeme se kolem sedmi a půl milionu korun. Město Žatec dává na Dočesnou tři miliony korun, od Ústeckého kraje je dotace 350 tisíc korun. Zbytek, jak už jsem zmínil, „musíme sehnat“ od partnerů, vybrat od stánkařů a na vstupném v letním kině. Na druhou stranu je řada organizačních věcí, které se musí z rozpočtu Dočesné zaplatit. Honoráře vystupujících jsou přesto tou největší položkou.

Jaké jsou honoráře vystupujících?

Jak už jsem zmínil, honoráře některých zpěváků a kapel se pohybují od půl milionu k jednomu milionu korun. Honoráře vystupujících jen v letním kině vyjdou dohromady na necelé dva miliony korun. Znovu zopakuji, že bez vstupného bychom tyto peníze neměli, program bychom museli seškrtat.

Jsou lidé, kteří si lístek do letního kina nekoupí, program na hlavním náměstí kritizují, nezdá se jim tak atraktivní.

Mrzí mě, když někdo hodnotí žatecké slavnosti jen podle toho, jaký je program na jednom pódiu a jaké „známé osobnosti“ tam vystupují. Znovu opakuji, jedná se o bonus a doprovodný program k Dočesné. Pro někoho, kdo se v hudbě aktivně nepohybuje, se neznámá jména často za pár let stávají hlavními taháky festivalu. Jako národ jsme hodně konzervativní a nechápu, proč si neposlechnout něco jiného než to, co nám nabízí dennodenně média. Často nás srovnávají s akcemi jinde, s velkými městy, s hudebními festivaly. Jejich finanční možnosti jsou ale jinde. Není to soutěž, kdo bude lepší. Jak jsem řekl, Dočesnou bereme jako oslavu chmele a piva, jako prostor pro setkání Žatečanů, povzbuzení jejich patriotismu, možnost pobavit se, ochutnat pivo. Hudební festival připravujeme na sobotu v letním kině. Kdo chce vidět „velká“ jména, má možnost, lístek v předprodeji stál 490 korun. Kdo nechce platit, má program na dalších šesti scénách.

Proč se tedy byť jen symbolicky nezpoplatní celá Dočesná?

Zajištění zpoplatněné Dočesné je drahé, pohybovali bychom se kolem dvou milionů korun. Tyto peníze bychom museli někde vzít nebo vydělat.

Kolik se zatím prodalo vstupenek v předprodeji do letního kina?

Přibližně devět set, což je o něco méně, než tomu bylo v tuto dobu před rokem. Víme z minulých let, že vlna nákupu vstupenek přijde těsně před Dočesnou.

V první vlně předprodeje vstupenek, kterou divadlo spustilo na konci listopadu, byl lístek k mání za 490 korun. Do konce února byl za 590 korun, do konce srpna je za 790 korun. Od 1. září bude ještě o stovku dražší. Tedy za 890 korun. Není to už moc?

Myslím, že vzhledem k programu a jeho finanční náročnosti ne. Když se podíváme na vstupné na samostatné koncerty, tak za cenu v prvním předprodeji navštívíte sotva jednu kapelu v hudebním klubu. Šanci koupit si lístek v předprodeji za nižší cenu měl každý a věřím, že mnozí Žatečané, kteří chtějí do letního kina přijít, tak učinili. A budou se na Dočesné dobře bavit.

Mohlo by vás zajímat: Neckyáda v Žatci bavila. Plavili se jednorožci i hejno motýlů