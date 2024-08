Největší slavnosti chmele a piva v České republice už klepou na dveře, do Žatce přijedou desetitisíce návštěvníků i kulturní hvězdy už 6. a 7. září. Centrum města čeká kvůli Dočesné řada omezení, první začnou už se startem září. Deník připravil přehled, kdy a kde budou.

Omezení odstartují hned první den v září. "Přechodná úprava silničního provozu bude platit od 1. září od 00.00 hodin do 9. září do 12.00 hodin v historickém centru města v prostoru náměstí 5. května, na Žižkově náměstí a v ulici Josefa Hory," informovala žatecká radnice.

Jak se konání slavností přiblíží, budou přibývat také omezení a uzavírky. "Od 4. září od 18.00 hodin do 8. září do 12.00 hodin bude úprava provozu platit v historickém centru města v ulicích: Kruhové náměstí, třída Obránců míru, Dvořákova, Dlouhá, Jiráskova, Poděbradova, náměstí Svobody, Hošťálkovo náměstí, náměstí 5. května, Žižkovo náměstí, ulice Žižkova, Josefa Hory, Pod Střelnicí," sdělilo město.

"Omezení budou od 4. září od 18 do 8. září do 12 hodin také v ulici Nákladní od ulice Karla IV., po ulici Svatováclavská. V ulici Zbyslavova, Petra Bezruče po ulici Preslova, v ulici Jaroslava Vrchlického podél areálu letního kina, na náměstí Prokopa Velkého, náměstí Prokopa Malého, v ulici Úzká, Miléniová, na silnici číslo II/225 v ulici Komenského alej od třídy Obránců míru po ulici Volyňských Čechů, dále na Nerudově náměstí a v ulici Alšova, na místní komunikaci v ulici Volyňských Čechů a v ulici Masarykova," vypočetla žatecká radnice.

"Prosíme o respektování aktuálního dopravního značení, které má přispět k zajištění bezpečnosti v průběhu městské slavnosti. Děkujeme za trpělivost a omlouváme se za dočasné omezení provozu," dodalo město.

Dočesná bude i letos rozprostřena v širším centru města, v Žatci se koná její již 67. ročník. Návštěvníky má lákat 51 pivovarů, 7 scén a bohatý kulturní program. Největší hvězdy se představí na scéně v letním kině, kde ti, co si koupí vstupenku uvidí Lucii Bílou, Davida Kollera, J.A.R. nebo No Name. Centrem slavností bude tradičně hlavní scéna na náměstí Svobody.

