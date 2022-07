Podobný model Dočesné byl i loni, podle ředitele divadla se osvědčil. Pro organizátory je vstupné další zdroj příjmů. Naopak potýkat se musí se stále vyššími náklady a menší podporou některých sponzorů.

Divadlo nezajišťuje program slavností samo, na některé scény si nasmlouvalo jednotlivé místní organizátory. „Ti si zajišťují program a někteří i stánkaře,“ vysvětlil Veselý. Ve zmíněném letním kině se představí při zpoplatněném hudebním festivalu Pražský výběr, Pokáč, Kapitán Demo, Václav Neckář nebo Olga Lounová. Na hlavním náměstí vystoupí během pátku a soboty například Lunetic, Vašo Patejdl, Ilona Csáková, Klára Kolomazníková nebo místní dechová kapela Žatečanka, moderátorem bude Ruda z Ostravy.

Za radnicí na Hošťálkově náměstí se plánuje festival jídla v režii infocentra při žatecké radnici, Dvořákova ulice nabídne historickou scénu, klášterní zahrada dětskou, svůj program připravuje Žatecký pivovar. Kolotoče a další pouťové atrakce zaplní Žižkovo náměstí a náměstí 5. května, další aktivity se chystají na Kruhovém náměstí.

Na náměstí Prokopa Velkého se připravuje multižánrová scéna s minipivovary. „Představit by se mělo dvacet minipivovarů z celé České republiky, z nichž některé budou v Žatci vůbec poprvé. Zájemci tak budou mít možnost ochutnat piva, která se do města běžně nedostanou,“ řekl organizátor programu na náměstí Prokopa Velkého Jakub Veselý. Ten na něm loni začátkem srpna připravil akci s názvem BeerParade, letos bude pivní festival součástí Dočesné. „Pivovarů bude podstatně více než loni,“ slíbil Veselý. Doprovodný program zajistí talk show se sládky nebo hudební vystoupení – zahrají například české rockové kapely The Atavists nebo The Silver Spoons.

Rozpočet letošní Dočesné se vyšplhá na zhruba čtyři miliony korun, z čehož město zaplatí tři miliony. Zbytek uhradí sponzoři, stánkaři za pronájmy ploch a návštěvníci letního kina za vstupné.

Organizátor se potýká s rapidním nárůstem nákladů, výrazně se zvedly například honoráře kapel nebo platby za energie. „Například za elektřinu několikanásobně. Loni jsme platili 40 tisíc, letos to bude 320 tisíc korun,“ přiblížil ředitel divadla. Nezanedbatelným zdrojem příjmů slavností jsou sponzoři, kvůli všeobecné ekonomické nejistotě ale není podpora některých tak velká jako v minulých letech.