Dočesná ulovila další zářivou hvězdu. V Žatci zazpívá Lucie Bílá

David Koller, No Name, J.A.R. nebo Gaia Mesiah lákají na letošní, již sedmašedesátou Dočesnou. Nyní pořadatelé „vytáhli“ další eso. Ulovili další hvězdu, jednu z nejzářivějších na české hudební scéně. Do Žatce, na největší slavnosti chmele a piva u nás, přijede Lucie Bílá.

Lucie Bílá | Foto: Deník/Hynek Dlouhý