Klášter a papírny nejsou jedinou velkou investicí, kterou si v Žatci naplánovali. Na nové využití čekají také objekty bývalé vojenské věznice nebo posádkového domu armády, připravuje se nákladná revitalizace parků a okolí hradeb, v plánu je také výstavba nové sportovní haly. V minulých letech přišly do Žatce významné dotace na projekt Chrámu chmele a piva, rekonstrukci autobusového nádraží, knihovny či radnice a stadionu Mládí.

Zmíněná rekonstrukce bývalého kláštera kapucínů, kde vznikne polyfunkční a robotické centrum, by měla začít letos na podzim. Hotovo bude za dva roky.

„Jsou to velké investice. Pokud bychom je financovali jen z rozpočtu města, vyčerpali bychom podstatnou část jeho investičních možností,“ vysvětlil radní Petr Antoni. Způsobem, jakým město rekonstrukci papíren zaplatí, by se měli zastupitelé zabývat na podzim. „Předložíme variantní návrhy na výši úvěru s výhledem na rozpočet města na další roky,“ popsala postup příprav žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

Žatec obdrží 33 milionů korun na revitalizaci dolní části bývalých papíren. Je to další významná dotace pro město, pokrýt by měla polovinu předpokládaných nákladů proměny nevyužívaného objektu na městský archiv a kuželnu. Ta si podle projektu vyžádá 67 milionů korun, skutečnou výši ale ukáže výsledek výběrového řízení na firmu, která práce provede.

