„Kvůli rekonstrukci vodovodu se připravuje částečné dopravní omezení v Družstevní ulici od 18. září do 10. listopadu. V tomto období bude ulice průjezdná, ale dojde k omezení parkování,“ informovala žatecká radnice.

Až renovace sítí skončí, chce město co nejdříve přistoupit k opravě ulice. K rekonstrukci silnice i chodníků. Část chodníku a silnice jsou v ulici hodně poničené. „Po dokončení prací nastoupí město a jako svoji další investici provede celkovou rekonstrukci vozovky a chodníků,“ slíbil starosta Žatce Radim Laibl.

A jak bude oprava sítí probíhat? Investorem rekonstrukce vodovodu provádí Severočeská vodárenská společnost, provede ji firma Mapeco Most. Práce budou ve dvou etapách. Na chodce a šoféry čekají omezení. „Od 18. září do 10. října se bude provádět rekonstrukce vodovodu mezi čp. 2437 a čp. 2431, což bude znamenat výkopy v chodníku a v prostoru parkovacích stání. Práce zasáhnou i do části vozovky,” uvedla radnice.

„Od 11. října do 10. listopadu se bude v této lokalitě pracovat na sanaci kanalizačních šachet,” dodalo město.

