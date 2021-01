Od konce loňského jara probíhá v Žatci výstavba nové tribuny pro diváky u fotbalového hřiště a výměna povrchu jeho hrací plochy. Původní termín dokončení splněn nebyl, na tribuně dosud například chybí sedačky, kompletně hotový není ani povrch hřiště. Vše mělo být hotové s koncem loňského roku. Dotace, která to podmiňovala, ale v ohrožení není a v Žatci se chystají požádat o další. Tentokrát by se lepších prostor měli dočkat nohejbalisté a kuželkáři, město chce získat peníze také na rekonstrukci loděnice a hřiště u ZŠ Jižní.

Rekonstrukce areálu fotbalového hřiště přinesla novou tribunu pro 540 sedících diváků, nové branky, střídačky a oplocení okolo hřiště. Opravilo se také oplocení kolem celého areálu, nová je také vstupní brána.

„Hotová není hlavně asfaltová komunikace mezi tribunou a vlastním hřištěm. Kvůli covidu se podmínky dotace změnily, termíny se posunuly, takže máme na dokončení ještě půl roku. Předpokládám ale, že vše bude hotové dřív,“ sdělil žatecký místostarosta Radim Laibl.

Náklady na rekonstrukci fotbalového areálu jsou 17 milionů korun, z toho 12 milionů činila dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Její podmínkou původně bylo, že práce musely být hotové do konce roku 2020. Ministerstvo kvůli covidu termín dokončení všech investičních akcí podpořených z příslušné dotační výzvy posunulo o půl roku. „Realizace akce musí být ukončena nejpozději 30. června 2021,“ uvedl náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže Karel Kovář.



Žatečtí fotbalisté mají na druhém břehu řeky hřiště s umělou trávou, při současných epidemických opatření mohou ale trénovat prakticky jen individuálně. Podzimní domácí utkání odehráli v azylu v nedalekých Blšanech.

V Žatci chtějí získat na svá sportoviště další dotace. Požádají Národní sportovní agenturu o peníze pro nohejbalisty a kuželkáře, na rekonstrukci loděnice či hřiště při ZŠ Jižní. V případě nohejbalistů je nutná oprava místností a teras objektu u jejich hřiště na Mládí. Náklady jsou vyčíslené na sedm milionů korun, upřesní je výběrové řízení na zhotovitele. „Jedná se o vážný havarijní stav hlavně prostoru šaten, kde silně zatéká a zdivo je potažené plísní. Máme zpracovaný statický posudek na terasu, hrozí úplná koroze nosníků,“ popsala vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

V případě kuželkářů město dlouhodobě počítá s tím, že jim postaví zázemí zcela nové. Respektive pro ně zrekonstruuje spodní část bývalých papíren. „Současná kuželna na hradbách za autobusovým terminálem je v havarijním stavu. V případě realizace nové kuželny bychom po zbourání té stávající získali prostor pro zpřístupnění jediného parkánu městských hradeb,“ uvedla Mazánková.



S využitím prostoru, kde se nyní kuželna nachází, počítá studie k revitalizaci hradeb v Žatci. Prostor pod hradbami by měl být v budoucnu průchodný kolem dokola po nové promenádě. Podle návrhu architektů by v místě nynější kuželny měl vyrůst nový objekt sloužící jako kavárna, případně infocentrum. Přes blízkou ulici Pod Střelnicí by měla podle studie vést lávka pro pěší k autobusovému nádraží, z parčíku mezi ulicemi Pod Střelnicí a U Odborů by se mělo stát herní místo pro děti.



V rámci rekonstrukce loděnice se má zlepšit zázemí pro kajakáře a kanoisty, hřiště u ZŠ Jižní se má proměnit v moderní areál s umělou trávou a osvětlením.