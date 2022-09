I po změně územního plánu budou platit jistá omezení. „Omezení bude na plochu elektrárny nebo její výkon,“ přiblížila referentka úřadu územního plánování žatecké radnice Martina Oppelová s tím, že omezení se ještě upřesní. Pak půjde změna územního plánu opět do zastupitelstva.

Kam je umístit

Samo město má podle starostky zájem realizovat několik solárních projektů prostřednictvím svých organizací. „Například zakonzervovaná skládka v Perči. Pro toto území se jiné využití najde jen těžko, nabízí se fotovoltaická elektrárna,“ sdělila. Dalšími zvažovanými projekty jsou střechy některých základních a mateřských škol nebo koupaliště. „Když se před deseti lety rekonstruovalo, sazby za elektřinu mělo město tak nízké, že se tehdy fotovoltaika na koupališti ekonomicky nevyplatila. Dnes je situace jiná, ceny elektřiny jsou podstatně vyšší,“ připomněla Hamousová. Podle ní se zvažuje i umístění panelů na střechy ZŠ Jižní. „Před lety jsme nad tím přemýšleli, tehdy vadil odlesk panelů do oken bytů okolních vyšších paneláků. Dnes jsou technologie někde jinde, dalo by se to vyřešit,“ vysvětlila.

Město chce umístěním fotovoltaiky snížit energetickou závislost svých organizací na dodavatelích. Tam, kde by se panely umístily, by je využívaly pro svou potřebu. V případě škol, kde by se elektřina ze slunce nejvíc vyráběla během letních prázdnin a odpoledne, kdy ji spotřebují jen minimálně, by se musela řešit její využitelnost. „Buď elektřinu dodávat do rozvodné sítě, nebo ještě lépe, dodávat pro městskou organizaci, která ji v tu dobu využije,“ popsala starostka. Technická řešení, která by to umožňovala, se zvažují.

Žatec se stejně jako celá ČR potýká s nárůstem cen energií. Loni dal za elektřinu 1 500 korun za MWh, letos platí přibližně dvojnásobek. Při roční spotřebě města to znamená několikamilionový nárůst. „Loni jsme jen za elektřinu pro veřejné osvětlení dali něco přes čtyři miliony korun, letos sedm a půl milionu,“ přiblížil místostarosta Radim Laibl.

Po vládním zastropování cen elektřiny zaplatí Češi zhruba 7 000 až 9 000 korun za MWh, za stejné částky by ji měly nakupovat i samosprávy či veřejné instituce prostřednictvím státního obchodníka s energiemi. Pro město velikosti Žatce to znamená roční navýšení o desítky milionů korun.