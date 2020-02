Někteří žáci jsou ještě v nemocnici, většina ale byla po ošetření propuštěna. Ti, kteří už v pondělí do školy přišli, se zatím učí v jiných třídách.

Jeden vážně zraněný student skončil v nemocnici v pražském Motole, zranění dalších čtyř záchranáři kvalifikovali jako středně vážná. Většina žáků utrpěla při havárii pohmožděniny, oděrky a řezné rány, v ohrožení života nebyl nikdo.

V autobuse jela šedesátka dětí z prvního ročníku čtyřletého gymnázia a z kvinty a sekundy osmiletého gymnázia. Mezi desítkou dospělých byli učitelé, instruktoři a lidé, kteří jeli na lyžařský výcvik jako zdravotní doprovod. V autobuse byl také ředitel školy Miroslav Řebíček. „Jezdíme pravidelně se školou na lyžařský výcvik do jižního Rakouska. V autobuse jsem seděl někde uprostřed, takže jsem nezaregistroval, co přesně nehodě předcházelo. Jen jsem vnímal, jak kloužeme mimo silnici, pak jsme se převrátili na bok. Naštěstí ne na střechu, to by následky byly určitě horší,“ popsal osudné chvíle.

On sám utrpěl při nárazu pohmoždění boku a hrudníku, po prohlídce v mostecké nemocnici jej propustili ještě během neděle. „Musím ocenit přístup všech po nehodě, žáci i dospělí si navzájem pomáhali. Perfektní byl i přístup rodičů, kteří k místu přijeli a nabízeli svou pomoc. A musím ocenit i práci složek integrovaného záchranného systému,“ sdělil ředitel žateckého gymnázia.

Schůzka školy s rodiči

Právě s rodiči žáků, kteří jeli na lyžařský výcvik, má vedení školy ve středu odpoledne schůzku. Na ní se budou řešit věci spojené s nedělní silniční nehodou. Samotný lyžařský výcvik, který měl probíhat v tomto týdnu v Alpách, škola zrušila.

Proč k nehodě v neděli ráno došlo, vyšetřují lounští dopravní policisté. Silnice I/27 Žatec – Plzeň byla mezi Pšovem a Blšany kvůli havárii autobusu a odstraňování následků uzavřena téměř celou neděli. Škoda na autobusu byla předběžně vyčíslena na pět milionů korun. „K příčině nehody se zatím nelze vyjádřit, neboť její šetření je na počátku. Předpokládá se, že i s ohledem na nutnost vyžádat znalecké posudky bude probíhat delší dobu,“ sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Vyšetřování havárie tedy potrvá v řádech měsíců.

Sdělení ředitele školy – schůzka 12. 2. 2020

Vážení rodiče účastníků lyžařského výcvikového kurzu, zvu Vás na setkání ve středu 12. 2. 2020 od 16.00 v aule školy. Prosím přineste s sebou, pokud máte lékařské zprávy, musíme sepsat záznamy o úrazech.

Dále Vám poskytneme informace k zajištění náhrady škody, o jednání s cestovní kanceláří a dopravcem.

V ředitelně jsou soustředěné mobilní telefony a cennosti, které byly nalezeny složkami IZS. Tašky, oblečení a další věci jsou umístěny v laboratoři biologie a lze je kdykoli v době provozu školy, stejně jako mobily a cennosti, vyzvednout.

Pokud někdo našel ve vydaných zavazadlech věci, které nepatří Vašemu dítěti, prosím přinést s sebou, využijeme setkání k dořešení předání osobních věcí a vybavení.

Vážné nehody autobusů v okrese Louny:

květen 2008 – autobus, který vezl zaměstnance z průmyslové zóny Triangle, narazil ve Velemyšlevsi na silnici Žatec – Most do rodinného domku. Autobusu při sjíždění kopce selhaly brzdy. Při nehodě bylo zraněno 33 cestujících.



červenec 2009 – u Drahonic se na silnici mezi Lubencem a Podbořany převrátil autobus, který jel na lince z Karlových Varů do Prahy. V autobuse jelo 45 lidí. Při havárii utrpěli tři cestující těžká zranění, dalších 18 lidí vyvázlo z nehody jen s lehčí nebo středně těžkou újmou na zdraví.



duben 2010 – na silnici Praha – Chomutov u Bitozevsi na Žatecku se čelně střetlo osobní auto s autobusem s dětmi. Auto začalo po nárazu hořet, zemřel v něm jeho řidič. V autobuse se 18 lidí lehce zranilo.



únor 2011 – mezi Lenešicemi a Postoloprty se čelně srazil autobus, který odvážel zaměstnance lounského Aisanu ze směny, a nákladní auto. Zraněno bylo 31 lidí.



březen 2016 – mezi Sulcem a Panenským Týncem na Lounsku havaroval s autobus, ve kterém jely na výlet do Prahy děti ze školy ve Vejprtech na Chomutovsku, Při nehodě utrpěli vážná zranění tři školáci, další třicítka lidí z autobusu byla zraněna lehce.